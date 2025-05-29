SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Kötü Oldu' Diyerek Duyurdu: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Maaş Zammı Şoku
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurların sadece enflasyon farkı alacağını belirten SGK Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasının düşük ihtimal olduğunu söyleyerek "Temmuz ayında yeni bir zam kararı beklemiyorum" dedi.
Kaynak: tv100
Temmuz ayında yapılması beklenen maaş artışı için milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar heyecanla gelişmeleri takip ederken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. tv100 ekranlarında konuşan Erdursun, emekli ve memurların sadece enflasyon farkı alacağını belirterek asgari ücret için ara zam bekleyenlere kötü haberi duyurdu. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasının düşük ihtimal olduğunu söyleyen Erdursun, "Temmuz ayında yeni bir zam kararı beklemiyorum" dedi.
"YENİ BİR ZAM KARARI BEKLEMİYORUM"
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılmasının pek olası görünmediğini ifade etti. Ocak ayında yapılan yüzde 30’luk artışa dikkat çeken Erdursun, "Temmuz ayında yeni bir zam kararı beklemiyorum. Hükümet bu artışı yıl geneline yayılmış gibi değerlendiriyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in zam talepleriyle ilgili konuşan Erdursun, bu açıklamaların tek başına etkili olmayacağını, ancak sendikalarla ortak bir duruş sergilenirse hükümetin adım atabileceğini belirtti.
"ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ HÜKÜMETİN İŞİNE GELİR"
Asgari ücret artışının yalnızca hükümeti değil, doğrudan işverenleri etkilediğini vurgulayan Erdursun, "Devlet zammı doğrudan ödemiyor. Artan sigorta primi ve vergi gelirleri nedeniyle aslında artış hükümetin işine gelir. Ama bu yükü işveren kaldırabilir mi, orası soru işareti" ifadelerini kullandı.
İŞSİZLİK ORANLARI ALARM VERİYOR
Erdursun, İŞKUR verileri üzerinden işsizliğin düşündüğümüzden çok daha hızlı yükseldiğine dikkat çekti. 2023 yılında aylık ortalama 130 bin kişi işsizlik maaşı için başvururken, bu rakam 2025 yılı başında ciddi oranda artarak Ocak'ta 177 bin, Şubat’ta 321 bin, Mart’ta ise 454 bine yükseldi. Bu artış oranı yüzde 129,5 olarak kayıtlara geçti.
"İşsizlik başvuruları rekor kırıyor. Beyaz yaka çalışanlar bile işsiz kalıyor. Bu tablo, olası bir asgari ücret zammının işverenleri daha da zorlayabileceğini gösteriyor" diyen Erdursun, plansız bir artışın işsizliği daha da tırmandırabileceği uyarısında bulundu.
DEVLET DESTEKLİ MODEL GÜNDEMDE
Erdursun, olası bir zammın işverene yıkılmaması gerektiğini belirterek, devletin vergi ve prim muafiyetleriyle destek sağlayabileceği bir model önerdi. "Sadece zam yetmez, maliyetlerin paylaşılması gerekiyor" dedi.
"BİR ZAM MÜMKÜN DEĞİL GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Sözlerine net bir dille devam eden Erdursun, "Matematiksel olarak şu an bir zam mümkün değil gibi görünüyor. Ama bu artış yapılmalı mı? Evet yapılmalı. Ancak bu sadece asgari ücret için değil, tüm sabit ücretliler için geçerli olmalı" dedi.
TEMMUZ'DA SADECE EMEKLİYE VE MEMURA ENFLASYON FARKI
Erdursun’a göre Temmuz ayında yalnızca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar enflasyon farkı alacak. Piyasa tahminlerine göre bu oran yüzde 17-18 arasında olacak. Eğer asgari ücret için ayrıca bir refah payı veya seyyanen artış yapılmazsa, yıl sonuna kadar herhangi bir zam ihtimali düşük kalacak.
2026 İÇİN KRİTİK EŞİK
Özgür Erdursun, hükümetin 2025 yılı sonunda düşük enflasyon farkı üzerinden zam yapmasının siyasi sonuçları olabileceğini ifade etti. "Bu, iktidarın atlatmak zorunda kalacağı en zorlu eşik olabilir" uyarısında bulunan Erdursun, Ağustos ayında yapılacak memur toplu sözleşmelerine de dikkat çekti. 2026-2029 dönemini kapsayacak zam oranlarının bu görüşmelerde belirleneceğini hatırlatan Erdursun, "Bu görüşmeler de hükümetin önümüzdeki dönem performansını belirleyecek kritik aşamalardan biri olacak" ifadelerini kullandı.