SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Kötü Oldu' Diyerek Duyurdu: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Maaş Zammı Şoku

"YENİ BİR ZAM KARARI BEKLEMİYORUM"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılmasının pek olası görünmediğini ifade etti. Ocak ayında yapılan yüzde 30’luk artışa dikkat çeken Erdursun, "Temmuz ayında yeni bir zam kararı beklemiyorum. Hükümet bu artışı yıl geneline yayılmış gibi değerlendiriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in zam talepleriyle ilgili konuşan Erdursun, bu açıklamaların tek başına etkili olmayacağını, ancak sendikalarla ortak bir duruş sergilenirse hükümetin adım atabileceğini belirtti.