Keneler Nereden Geliyor? Uzman İsim Açıkladı, 'Yumurta Sayıları Binlerce...'

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Yaz aylarına girilmesiyle kene vakalarında artış yaşanırken, Türkiye’nin birçok kentinde ölüm haberleri gelmeye başlamıştı.

Özellikle Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Kayseri gibi pek çok kentte ölümlü vakalar yaşanırken, çok sayıda vatandaş da kene kaynaklı hastalıklar nedeniyle hastanelere başvurdu. Kene tehlikesi sürerken, vaka sayısındaki artışların nedenine ilişkin uzman isimden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Bizim coğrafyamızda bulunan gölet ve göller, göçmen kuşların konakladığı yerler. Bu konaklamalar sırasında tabii ki üzerlerinde kene getiriyorlar. Kuşlar, keneleri yiyorlar. Bu durum hep tuhaf bir tartışma konusu. Kuşlar, keneyi yiyorlar mı? Keneyi taşıyorlar mı? İkisi de" ifadelerini kullandı.

Göçmen kuşların kene taşıyabildiğini kaydeden Yıldız, "Göçmen kuşlar sadece bizim ülkemizden hareket etmiyor. Kırım'dan Kongo'ya kadar ülkemizi ilgilendiren kısmında, bizim coğrafyamızda bulunan gölet ve göller, göçmen kuşların konakladığı yerler. Bu konaklamalar sırasında tabii ki üzerlerinde kene getiriyorlar. Kuşlar, keneleri yiyorlar. Bu durum hep tuhaf bir tartışma konusu. Kuşlar, keneyi yiyorlar mı? Keneyi taşıyorlar mı? İkisi de. Bu kuşlar bulabildikleri gözlerinin önünde olan keneleri yiyorlar. Uzanamadıkları, ulaşamadıkları bölgelerinde yapışan keneleri de taşıyorlar ama onlarda hastalık oluşturmuyor" dedi.

'YUMURTA SAYISI BİNLERCE SAYIYA ULAŞIYOR'

Kenelerin kan ihtiyacı duydukları zaman evcil hayvanlar, vahşi hayvanlar, yabani kuşlar ya da diğer canlıların hemen hepsine yapıştıklarının altını çizen Yıldız, “Sıkıntılı durum şu; siz göç yollarını engelleseniz, bu kuşların konaklamasını engelleseniz dahi bir kez o bölgeye KKKA virüsü taşıyan keneler yerleştiği zaman yıllık bir döngü vardır. Eğer, o yıllık döngüyü kene tamamlayabiliyorsa, orada yaşamını sürdürebiliyorsa, yeni yumurtalar bırakıyor ki; bu yumurta sayısı binlerce sayıya ulaşıyor. O yumurtadan çıkan keneler de virüs taşıyorlar ve böylece sizin artık yerli KKKA taşıyan keneleriniz olmuş oluyor. Bazı coğrafyalar, bu kenelerin yerleşmesi için müsait değil. Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde biraz daha zor. Anadolu’nun kuzeyi bu tür kenelerin döngüsünü tamamlaması için uygun bölgeler. Sivas, Kayseri, Tokat ve Yozgat gibi çevrelerde sıklıkla görülmesinin nedeni kenelerin yaşadığı bölgeler olması" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA