Keneler Nereden Geliyor? Uzman İsim Açıkladı, 'Yumurta Sayıları Binlerce...'

Türkiye'de kene ölümleri artış gösterirken, uzman isim kenelerin nasıl ülkemize geldiğini açıkladı. Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Bizim coğrafyamızda bulunan gölet ve göller, göçmen kuşların konakladığı yerler. Bu konaklamalar sırasında tabii ki üzerlerinde kene getiriyorlar. Kuşlar, keneleri yiyorlar. Kuşlar, keneyi yiyorlar mı? Keneyi taşıyorlar mı? İkisi de" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Keneler Nereden Geliyor? Uzman İsim Açıkladı, 'Yumurta Sayıları Binlerce...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz aylarına girilmesiyle kene vakalarında artış yaşanırken, Türkiye’nin birçok kentinde ölüm haberleri gelmeye başlamıştı.

Özellikle Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Kayseri gibi pek çok kentte ölümlü vakalar yaşanırken, çok sayıda vatandaş da kene kaynaklı hastalıklar nedeniyle hastanelere başvurdu. Kene tehlikesi sürerken, vaka sayısındaki artışların nedenine ilişkin uzman isimden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Bizim coğrafyamızda bulunan gölet ve göller, göçmen kuşların konakladığı yerler. Bu konaklamalar sırasında tabii ki üzerlerinde kene getiriyorlar. Kuşlar, keneleri yiyorlar. Bu durum hep tuhaf bir tartışma konusu. Kuşlar, keneyi yiyorlar mı? Keneyi taşıyorlar mı? İkisi de" ifadelerini kullandı.

Keneler Nereden Geliyor? Uzman İsim Açıkladı, 'Yumurta Sayıları Binlerce...' - Resim : 1

Göçmen kuşların kene taşıyabildiğini kaydeden Yıldız, "Göçmen kuşlar sadece bizim ülkemizden hareket etmiyor. Kırım'dan Kongo'ya kadar ülkemizi ilgilendiren kısmında, bizim coğrafyamızda bulunan gölet ve göller, göçmen kuşların konakladığı yerler. Bu konaklamalar sırasında tabii ki üzerlerinde kene getiriyorlar. Kuşlar, keneleri yiyorlar. Bu durum hep tuhaf bir tartışma konusu. Kuşlar, keneyi yiyorlar mı? Keneyi taşıyorlar mı? İkisi de. Bu kuşlar bulabildikleri gözlerinin önünde olan keneleri yiyorlar. Uzanamadıkları, ulaşamadıkları bölgelerinde yapışan keneleri de taşıyorlar ama onlarda hastalık oluşturmuyor" dedi.

'YUMURTA SAYISI BİNLERCE SAYIYA ULAŞIYOR'

Kenelerin kan ihtiyacı duydukları zaman evcil hayvanlar, vahşi hayvanlar, yabani kuşlar ya da diğer canlıların hemen hepsine yapıştıklarının altını çizen Yıldız, “Sıkıntılı durum şu; siz göç yollarını engelleseniz, bu kuşların konaklamasını engelleseniz dahi bir kez o bölgeye KKKA virüsü taşıyan keneler yerleştiği zaman yıllık bir döngü vardır. Eğer, o yıllık döngüyü kene tamamlayabiliyorsa, orada yaşamını sürdürebiliyorsa, yeni yumurtalar bırakıyor ki; bu yumurta sayısı binlerce sayıya ulaşıyor. O yumurtadan çıkan keneler de virüs taşıyorlar ve böylece sizin artık yerli KKKA taşıyan keneleriniz olmuş oluyor. Bazı coğrafyalar, bu kenelerin yerleşmesi için müsait değil. Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde biraz daha zor. Anadolu’nun kuzeyi bu tür kenelerin döngüsünü tamamlaması için uygun bölgeler. Sivas, Kayseri, Tokat ve Yozgat gibi çevrelerde sıklıkla görülmesinin nedeni kenelerin yaşadığı bölgeler olması" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Gece Yarısına Kadar Sürecek, Kritik Süreç Başlıyor! Gece Yarısına Kadar Sürecek, Kritik Süreç Başlıyor!
Fenerbahçe Kutlamalarındaki Büyük Gizem Çözüldü! Herkes Onu Konuşmuştu… Kim Olduğu Ortaya Çıktı Fenerbahçe Kutlamalarındaki Büyük Gizem Çözüldü! Herkes Onu Konuşmuştu… Kim Olduğu Ortaya Çıktı
26 Haziran’da Talihin Yüzüne Güleceği Burç Belli Oldu 26 Haziran’da Talihin Yüzüne Güleceği Burç Belli Oldu
Telegram'dan Gelen Mesaj Sonrası Şoke Oldular... Defne Samyeli ve Kızı Derin Talu Soluğu Savcılıkta Aldı: 'SO SAD, SO SAD' Defne Samyeli ve Kızı Derin Talu Soluğu Savcılıkta Aldı: 'SO SAD, SO SAD'
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor
Tek Altın Bileziğini Bozdurup Yeni İş Kurdu: Hiç Tecrübesi Yoktu, Şimdi Zengin Oldu Tek Altın Bileziğini Bozdurup Yeni İş Kurdu: Hiç Tecrübesi Yoktu, Şimdi Zengin Oldu