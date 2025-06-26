Fenerbahçe Kutlamalarındaki Büyük Gizem Çözüldü! Herkes Onu Konuşmuştu… Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamalarında Hande Yener’in arkasında dans eden gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Herkes çok şaşırdı, meğer dünyaca ünlüymüş.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı, kutlamalarda ise ünlü şarkıcı Hande Yener yer aldı.

Fenerbahçe Kutlamalarındaki Büyük Gizem Çözüldü! Herkes Onu Konuşmuştu… Kim Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 1

HERKES ONU KONUŞMUŞTU

Ünlü şarkıcı şarkılarını seslendirirken arkasında dans eden kişi sosyal medyada gündem olmuş, kim olduğu merak edilmişti. Hande Yener’in arkasında dans eden gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kutlamalarındaki Büyük Gizem Çözüldü! Herkes Onu Konuşmuştu… Kim Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 2

Basketbol Süper Ligi final serisinin 5. maçında Beşiktaş'ı 84-68 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 4-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe Kutlamalarındaki Büyük Gizem Çözüldü! Herkes Onu Konuşmuştu… Kim Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 3

Euroleague ve Türkiye Kupası'nın ardından Basketbol Süper Lig'i de kazanarak 3'te 3 yapan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğu Fenerbahçeli şarkıcı Hande Yener ile kutladı.

DÜNYACA ÜNLÜYMÜŞ

Hande Yener'in arkasında kadın performans sergileyen isim sosyal medyada çok konuşuldu. O ismin dünyaca ünlü, Grammy Ödülü kazanan ilk Türk koreograf Mecnun Giasar olduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl Eurovision'da İtalya ve Yunanistan'ın koreografisini hazırlayan Giasar'ın Madonna ve Marina Satti gibi isimlerle de birlikte sahne aldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe Hande Yener
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