Telegram'dan Gelen Mesaj Sonrası Şoke Oldular... Defne Samyeli ve Kızı Derin Talu Soluğu Savcılıkta Aldı: 'SO SAD, SO SAD'

TikTok’ta “So sad, so sad” sözleriyle viral olan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, annesiyle birlikte Telegram üzerinden gelen sahte kargo mesajıyla 255 dolar dolandırıldı. Savcılık takipsizlik kararı verirken, anne-kız hukuk davası açmaya hazırlanıyor.

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Telegram'dan Gelen Mesaj Sonrası Şoke Oldular... Defne Samyeli ve Kızı Derin Talu Soluğu Savcılıkta Aldı: 'SO SAD, SO SAD'
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Defne Samyeli'nin 2003'lü küçük kızı Derin Talu, son zamanlarda gündemden düşmüyor. Özellikle TikTok'ta çektiği videolar hızla viral oluyor. Derin Talu'nun en çok adından söz ettirdiği ise annesi evde olmadığı için matcha içemeyeceğini "So sad, so sad" cümleleriyle ifade ettiği TikTok videosu olmuştu.

TELEGRAM'DAN GELEN MESAJA İNANDILAR

Derin Talu bu kez ise annesi Defne Samyeli ile dolandırılmalarıyla gündeme geldi. 16 Mayıs 2025’te Derin Talu’ya Telegram üzerinden “Parcel Worldwide” adlı bir hesaptan gelen mesajda, ünlü moda markası “Miu Miu”dan gönderildiği iddia edilen bir kargo için 255 dolar ödeme talep edildi. Talu, durumu annesi Defne Samyeli ile istişare ettikten sonra kargonun gerçek olabileceğini düşünerek belirtilen hesaba parayı gönderdi. Ancak kargo teslim edilmeyince dolandırıldıklarını fark eden anne-kız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Samyeli ve Talu, savcılığa verdikleri dilekçede, mesajın kendileri tarafından sipariş edilmiş bir kargoya işaret edebileceği düşüncesiyle ödemeyi yaptıklarını belirtti. Soruşturma kapsamında şüpheli olduğu iddia edilen “Meçhul S.” adlı kişi gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi.

DAVA AÇABİLİRLER

Savcılık, Yargıtay içtihatlarına atıfta bulunarak, dolandırıcılık suçunun oluşması için failin mağduru kandıracak nitelikte ustaca ve yoğun hileli davranışlar sergilemesi gerektiğini vurguladı. Bu nedenle, Samyeli ve Talu’nun haklarını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirtildi. Anne-kızın, yaşadıkları maddi kaybı telafi etmek için davası açması bekleniyor.

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Kaynak: Sabah

Etiketler
Defne Samyeli dolandırıcılık
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