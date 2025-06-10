Defne Samyeli'den Ferdi Zeyrek'e Duygusal Veda: "İnsan Tanımadığı Biri İçin Bu Kadar Üzülür mü?"

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ferdi Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanırken eski spiker Defne Samyeli sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Ferdi Zeyrek'in ani vefatı üzerine açıklama yapan Samyeli, "İnsan hiç tanımadığı, yakından bir kez görmediği birinin kaybı için bu kadar üzülür mü? Gözyaşı döker mi? Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Ferdi Zeyrek’in ailesiyle, vatandaşlarıyla görüntüleri içimi dağlıyor" dedi.

"FERDİ BAŞKANIN EŞİ VE KIZININ YÜREĞİNDEKİ YANGIN SÖNSÜN"

Böyle iyi, halka hizmeti her şeyin önünde tutan, rüşvetin eğip bükemediği siyasetçilere ve yaşam sevincini, coşkusunu etrafına aşılayan onurlu insanlara o kadar açken, onları böylesine zamansız ve erken kaybetmek ne acı diyen Samyeli, "'Tek dileğim... Ülkemizde öyle şeyler olsun ki, Ferdi başkanın eşi ve kızının yüreklerindeki yangın sönsün. Yüzlerinde buruk bir gülümsemeyle de olsa onu “Keşke bugünleri görebilseydin' diye ansınlar" açıklamasında bulundu.