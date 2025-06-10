Zeydan Karalar, Ferdi Zeyrek İçin Konuştu: 'Hem Manisa İçin Hem de Türkiye İçin Büyük Kayıp'

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze töreninde Anka Haber Ajansı’na konuşarak, şunları söyledi:

“Bu tablo, sevgiili kardeşimizin ne kadar sevilen, ne kadar büyük bir kayıp olduğunu gösteriyor. Yani halkın katılımı var. İçimiz çok acı içerisinde. Hakikaten hem Manisa için, hem de Türkiye için çok büyük bir kayıp. Çok talihsiz, çok üzücü bir ölüm. Allah ailesine sabır versin.

Annesine, babasına, kendisine helal olsun. Nasıl güzel, nasıl iyi, nasıl birleştirici bir insan yetiştirmişler. Görevinde de çok başarılı. Dolayısıyla halkın bu kadar çok güvenini, sevgisini kazanmak oldukça önemli. Ferdi gibi kardeşlerimiz asla unutulmaz. Gönüllerde hep yaşayacaktır. Ben de değerli bir yol arkadaşımı kaybetmemin acısı içerisindeyim. Bir de tabii ölüm şekli o kadar talihsiz ki... Türkiye’de çok değerli insanlar o kadar bedava gidiyor ki üzülmeden edemiyoruz. Allah ailesine ve Manisa halkına sabır versin.''

Kaynak: ANKA