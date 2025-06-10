Kırklareli’nde 2 Gün Denize Giriş Yasağı

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 2 gün denize girmesi yasaklandı.

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Kırklareli’nde 2 Gün Denize Giriş Yasağı
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Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 2 gün denize girmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için bu gün ve yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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