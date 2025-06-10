Siirt'te Otomobille Kamyon Çarpıştı! 4 Kişi Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Siirt'te Otomobille Kamyon Çarpıştı! 4 Kişi Yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. O.E. yönetimindeki 33 AIV 898 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Başur mevkisinde F.V'nin kullandığı 56 AAF 475 plakalı kamyon ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü O.E. ile otomobildeki B.P, M.N, S.Ö. ve S.Y.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan B.P. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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