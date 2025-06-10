Hakkari'de 407 Şüpheli Yakalandı

Hakkari'de geçen ay çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 407 kişi yakalandı.

Son Güncelleme:
Hakkari'de 407 Şüpheli Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, mayısta meydana gelen olaylar, geçen yılın aynı dönemindeki olaylarla kıyaslanarak değerlendirildi.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olayları yüzde 7, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 23, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 34, kasten yaralama olayları yüzde 10, hırsızlık olayları yüzde 50 ve dolandırıcılık suçları yüzde 31 oranında azaldı.

Kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonların yüzde 8 arttığı kentte, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 407 kişi yakalandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu
İzmir'de Orman Yangınına Sebep Olan Kişi Tutuklandı İzmir'de Orman Yangınına Sebep Olan Kişi Tutuklandı
Okul Yanı Başında Büyük Tehlike! Tavan Arasındaki Gizli Cephane İfşa Oldu… Dışı Dükkan İçinde Yok Yok Okul Yanı Başında Büyük Tehlike! Tavan Arasındaki Gizli Cephane İfşa Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? Belediye Başkanı Vefat Ederse Yerine Kim Gelir? İşte Yasal Süreç Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? İşte Yasal Süreç
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek
Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak
Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor
Türkiye’nin En Öğrenci Dostu Şehri Belli Oldu: O İl İstanbul'u Sollayıp Zirveye Yerleşti Türkiye’nin En Öğrenci Dostu Şehri Belli Oldu