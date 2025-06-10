Okul Yanı Başında Büyük Tehlike! Tavan Arasındaki Gizli Cephane İfşa Oldu… Dışı Dükkan İçinde Yok Yok

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Adana Seyhan'da Öğretmenler Bulvarı'nda okul bitişiğindeki bir iş yerine baskın yapan polis hayrete düştü. Kumar oynatıldığı yönünde ihbar alan polis, inşaat malzemeleri satan dükkanda kumar masaları ve tavanda zulalı çok sayıda silah ele geçirdi.

KUMARHANE ÇIKTI

Bodrum katının kumarhaneye dönüştürüldüğü ortaya çıkarken, yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İş yerinde yapılan aramada kumar oynanmasında kullanılan 3 oyun masası, ofis bölümünde tavan arasında 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 77 mermi ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

İş yeri sahibi AG.'nin ifadesinde, kendini şöyle savundu: Arkadaşlarımı, aileleriyle birlikte mangala davet ettim. Yemek organizasyonu dolayısıyla buluştuk. Kumar masalarını da hobi amaçlı, kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz.

DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

A.G.'nin daha öncede "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem gördüğü, aynı iş yerinin bu nedenle mühürlendiğini ortaya çıktı.

Kaynak: İHA