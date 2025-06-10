3 Bin Yıllık Şifa Kaynağı Ziyarete Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batman'da yaklaşık 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı gölün açılışı, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

'ŞİFA KAYNAĞI'

Vali Canalp, açılışta yaptığı konuşmada, Batman'ı bu yıl 500 bin, gelecek yıl da 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini hedeflediklerini söyledi. Erzen Antik Kenti'nin başkentlik yapan önemli bir yerleşim yeri olduğunu aktaran Canalp, şöyle konuştu:

"Burası yapacağımız işlerin aslında başlangıcıdır. Burada bir Roma hamamı ve havuzu var. Romalılar burayı şifa kaynağı olarak kullanmış. Bu, aynı zamanda Erzen Antik Kenti'nin restorasyon çalışmaları için de birinci safhadır. Daha sonraki safhalar da inşallah adım adım ilerleyecek. Erzen Antik Kenti'ni de bu şekilde restorasyon çalışmalarıyla açığa çıkaracağız. Burası Batman'ın turizm destinasyonlarından biri haline gelecek."

Kaynak: AA