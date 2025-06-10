Muhittin Böcek'ten Ferdi Zeyrek'e Veda: 'Canım Kardeşimi Kaybettim'

Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Çok üzgünüm. Manisa'mız da ülkemiz de onu unutmayacak. Mekanı cennet olsun. Hangi görüş ve düşüncede olursa olsun herkesin başkanıydı o. Canım kardeşimi kaybettim" dedi.

Muhittin Böcek'ten Ferdi Zeyrek'e Veda: 'Canım Kardeşimi Kaybettim'
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze törenine katıldı. Böcek, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Benim canım kardeşim, her şeyimdi o. Daha geçen hafta Antalya Büyükşehir Belediyesi- Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği protokolleri imzaladık. Manisa için Antalya için çok güzel şeyler düşünüyordu. Anlatacak bir şey bulamıyorum, çok üzgünüm. Manisamız da ülkemiz de onu unutmayacak. Mekanı cennet olsun. Hangi görüş ve düşüncede olursa olsun herkesin başkanıydı o. Canım kardeşimi kaybettim."

Kaynak: ANKA

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