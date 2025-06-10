CHP'li Ceylan'dan Şok İddia: Valilik "Çakar Ruhsatı"nı Kiraya mı Verdi?

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CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sunduğu önergede Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklere dikkat çekerek, "çakar" kullanımının sadece belirli yasal zorunluluğu olan araçlara tanındığını hatırlattı. Ancak buna rağmen İstanbul olmak üzere bazı Valiliklerin yasal zorunluluğu olmayan araçlara çakar takma izni verdiğini iddia etti.

Ceylan özellikle iş insanları, sanayiciler, varlıklı kişiler, bazı sporcu, gazeteci ve sanatçılar ile muhtelif kişi ve kurumlara, sağladıkları "kiralık araç, iaşe, bağış, yardım, hibe" gibi destekler karşılığında bu izinlerin verildiğini öne sürdü.

VALİLİĞE KİRALIK ARAÇ, ŞİRKETE ÇAKAR MI?

"İstanbul Valiliği'nin bir yıllık borcu ödenmiş, sıfır kilometre kiralık makam aracının valilik emrine verilmesi karşılığında, istenilen özel şirket araçlarına çakar kullanma izni verdiği" iddiasını gündeme taşıyan Ceylan, "iaşe, bağış, yardım, hibe gibi destekler karşılığı çakar dağıttığı doğru mu?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bu iddiaların Bakanlığa ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa hangi Valiliklerle ilgili şikayetler olduğunu ve konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığını soran Ceylan, bu iddiaların doğrulanması halinde, kamusal yetkinin özel menfaatler karşılığında kullanıldığına dair ciddi endişeler olacağını belirtti.