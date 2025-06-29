Bakan Göktaş'ın Adını Koyduğu Emre Bebek Artık Bir Aile Sahibi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğindeki "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde yapılan pilot uygulamayla Emre bebek İzmir'de koruyucu ailesinin yanına verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bizzat adını koyduğu Emre bebek, Türkiye'deki korunmaya muhtaç çocukları bir kez daha gündeme getirdi.

Bakanlığın, ilk kez Afyonkarahisar'da uygulamaya başladığı bu sistemle, Emre bebek gibi korunmaya ihtiyacı olan çocuklar, kuruluş bakımına alınmadan evvel güvenli ve sevgi dolu bir ortamla temasa geçebilmeleri adına koruyucu ailelere veriliyor. Bu uygulamayla daha sağlıklı ve sevgiyle büyüyen bireyler yetiştirmek amaçlanıyor.

Avrupa Birliği Delegasyonu desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde yürütülen projeyle seçilen 30 pilot şehirden, ilk fazda seçilen Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Mersin, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, Eskişehir, Muş ve Şanlıurfa illerinde proje uygulanmaya devam ediyor.

İKİNCİ KEZ KORUYUCU AİLE OLDULAR

İzmir'de doğumunun hemen ardından terk edilen, sonrasında da devlet korumasına alınan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından "Emre" adı verilen 1 aylık bebek, Sema ve Deniz Boztaş ailesinin bakımına verilerek bir aile sahibi oldu. Bakanlığın öngördüğü tüm tüm eğitimleri tamamlayan Boztaş çifti, güvenilir bulunmalarının ardından Geçici Koruyucu Aile Sözleşmesi ile geçici koruyucu aile oldu.

2018 yılından beri 10 yaşındaki Bedriye isimli çocuğun da koruyucu aileliğini yapan çift, bundan böyle Emre'ye de geçici de olsa bir aile bakımı verecek.