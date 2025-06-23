CHP'li Nazlıaka'dan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Tepki! 'Çocuğun Değil Failin Yanında Durdunuz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Diyarbakır'da 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığın, AKP'li bir vekilin akrabası olduğu için ceza indirimi aldığını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu davaya müdahil olmadığını söyledi. Nazlıaka, duruma tepki göstererek Bakan Göktaş'a istifa çağrısında bulundu.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
CHP'li Nazlıaka'dan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Tepki! 'Çocuğun Değil Failin Yanında Durdunuz'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Diyarbakır'da yaşanan bir çocuk istismarı davasıyla ilgili konuştu. İlde 10 yaşındaki bir kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan saldırganın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını ancak daha sonra mahkemenin "sanığın sabıkasız olması" gerekçesiyle cezayı 5 yıl 2 ay 15 güne indirdiğini açıklayan Nazlıaka, karara tepki gösterdi.

Davanın sanığının AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz’ın öz yeğeni olduğunu söyleyen CHP'li Nazlıaka, mahkemenin verdiği ceza indiriminin yanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu davaya müdahil olmamasını da eleştirdi. Sanığın iktidarla bağlantısı olduğu için bakanlığın davaya müdahil olmadığını öne süren Nazlıaka, bunun bir çifte standart olduğunu söyledi.

'BİLEREK Mİ SESSİZ KALDINIZ?'

Bakanlığa hitap ederek 3 soru yönelten Aylin Nazlıaka, "Bakanlık bu dosyanın duruşma gününden haberdar edilmedi mi, yoksa bilerek mi sessiz kalmayı tercih etti? Çocukların hakkını koruma görevi, failin kimliğine göre mi işletilecek? AKP’li bir milletvekilinin yakını sanık koltuğuna oturduğunda adalet susacak mı?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, 6284 Sayılı Kanun'u işaret ederek, söz konusu kanun gereği çocuk istismarı gibi ağır suçlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın müdahil olmasının şart olduğunu hatırlattı. Olay nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a istifa çağrısı yapan Nazlıaka, "Siz bu suskunlukla sadece görevinizi ihmal etmediniz, aynı zamanda istismara uğrayan bir çocuğun yanında değil, failin gölgesinde durmayı tercih ettiniz" dedi.

'SUSAN HERKES İSTİSMARIN ORTAĞIDIR'

Çocukların korunmasının ve insan onurunun her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan CHP'li Nazlıaka, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hiçbir çocuğun istismara uğramasına sessiz kalamayız, kalmayacağız. Bu dava bir istisna değildir. Aksine, AKP iktidarının çürümüş adalet anlayışının bir simgesidir. Siyasi pozisyonuna göre tavır alan, susan, görmezden gelen her kamu görevlisi, bu istismarın ortağıdır!" ifadelerini kullandı.

Aylin Nazlıaka, parti olarak her türlü istismar davasının takipçisi olacaklarını bildirdi.

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