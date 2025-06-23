Bahçeli'den ABD'nin İran'ı Vurmasına Sert Tepki: 'Skandal ve Sorumsuz Saldırı'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bengü Türk TV üzerinden, İsrail’in İran’a saldırmasının ardından, ABD’nin de savaşa dahil olmasıyla bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında, “ABD’nin, İran ile İsrail arasındaki fiili savaşa dahil olarak hedef olarak tespiti yapıldığı söylenen üç nükleer tesisi dün itibariyle bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’in İran’a karşı güç kullanımından dolayı endişe duyduğunu açıklamasını ise, “bayağı bir kandırmaca” olarak yorumladı.

Bahçeli, açıklamasının devamında “Herkes kirli rolünü oynamaktadır. Savaşlar kuşağının düğümü çözülmüş, kurdelesi kesilmiş, sahnesi kurulmuştur” derken, ‘savaşlar sahnesi’nin kurulduğunu işaret ederek “Birleşmiş Milletler; sızlanma, nazlanma, sitem ve şikâyet mercii değil, gerekirse barışı inşa etmek maksadıyla insani müdahaleyi yapma hakkını hukuken uhdesinde bulunduran bir uluslararası teşkilattır” ifadelerini kullandı.

MHP lideri, BM’nin işlevini yitirdiğine ilişkin sert ifadeler kullanırken, “Düzenlenen hava akınları, uçuşan füzeler, ilk kez kullanılan bombalar, gelişmiş silahlarla teçhiz edilen savaş gemileri, baş döndüren örtülü operasyonların şiddeti, psikolojik ve siber savaşın yaygınlığı, belirlenmiş nokta hedeflerin etaplar halinde vurulması, siyasi ve ekonomik kutuplaşmanın tahammül sınırlarından taşması çivisi çıkan dünyanın mahvı bitap halinin on günlük özetiyken Birleşmiş Milletler felç halindedir” dedi.

"Savaşları bitirmenin vaadini veren ABD Başkanı’nın yeni savaşlar fitilini tutuşturması elbette derin bir tenakuz ve politik tutarsızlık, aynı zamanda sahtelik ve samimiyetsizliktir."

ABD’nin İran’a saldırmasıyla bölgede daha vahim sonuçların ortaya çıkacağını vurgulayan Bahçeli, “ABD’nin İran’a saldırması, İsrail’in dur durak bilmeyen hunhar hamleleri, İran’ın misilleme tehdidi ve nihayet Hürmüz Boğazı’nın kapatılma kararı öngörülmesi kolay olmayan sıcak ve vahim gelişmelerin fitilini tutuşturacaktır” dedi ve sorunların çözümü için diplomasiyi işaret etti.

'HEDEF ÜLKELER KATALOĞU DOĞRU OKUNMALI'

İsrail’in İran’a 13 Haziran’da başlayan saldırılarını ‘gayrımeşru’ olarak niteleyen Bahçeli, “İsrail’in 13 Haziran 2025 tarihinde İran’a karşı başlattığı gayri meşru saldırı dalgası her vahşet ihtimalini akıllara düşüren kaos ve karmaşa dinamiklerini tetikleme hüviyeti taşımaktadır” dedi ve şu çarpıcı yorumda bulundu:

“Durum çok ciddidir ve hedef ülkeler kataloğunu doğru okumak, doğru yorumlamak, buna muvafık pozisyon almak mecburiyeti bağımsızlık ve beka meselesidir. Karşılıklı olmak suretiyle ilanı yapılmamış bir savaş halinin tüm komplikasyonları tedavüldedir.”

'HAKSIZ SALDIRGANLIĞIN HİÇBİR TEMELİ YOK'

İsrail’in İran’a saldırılarının yalnızca nükleer programla izah edilemeyeceğinin altını çizen MHP lideri Bahçeli, “Benzeri boş bahaneleri Irak’a karşı da ileri süren zalimler koalisyonun tek yanlı, sübjektif, hiçbir ahlaki ve insani değere dayanmayan haksız, hayasız ve hukuksuz saldırganlığının hiçbir temeli yoktur” diye yazdı.

BAHÇELİ'DEN TRUMP'A: SAHTE VE SAMİMİYETSİZ

Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’a da çok sert tepki gösterirken, “Savaşları bitirmenin vaadini veren ABD Başkanı’nın yeni savaşlar fitilini tutuşturması elbette derin bir tenakuz ve politik tutarsızlık, aynı zamanda sahtelik ve samimiyetsizliktir. Bu güvenilmez, köşesiz ve sakat siyasi tavra karşı en adil ve hakkaniyetli muameleyi yapacak olan ABD halkıdır” dedi.

CHP'YE ÇAĞRI YAPTI

İsrail’in mutlaka durdurulmasına yönelik uluslararası camiaya çağrıda bulunan Bahçeli, ana muhalefet partisi CHP’ye de bir çağrı yaptı. Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi ile diğer muhalefet partilerinin hamasetten uzak, yalan ve saptırmadan bağımsız, iftira ve asılsız isnatlardan ayrı siyaset takip etmeleri milli güvenliğimiz ve iç cephemiz açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır” dedi.

Bahçeli açıklamasının ilgili bölümünde Terörsüz Türkiye vurgusu da yaparken, “Yeni bir dünyanın sancıları artmıştır. Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye barış ve huzurun parlayan kutup yıldızı olacaktır. Bunu kıskanan, bunu kaldıramayan, bunu çekemeyen kim veya kimler varsa Siyonist-Emperyalist senaryoya figüranlık yapmaktadır” diye yazdı.

'TÜRK MİLLETİ HER ZAMAN HEDEFTE'

Türk milletinin her zaman hedefte olduğunu belirten Bahçeli, “Yaşadığımız coğrafyanın oyun kurucusu, tarihsel prestiji, barış sevdalısı, huzur bekçisi, stratejik kuvveti, siyasi ağırlık merkezi, asıl direği, geleceğin çarpan kalbi Türk milletidir” dedi ve açık “Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı ve bekasıyla, Büyük Türk milletinin birliği ve refahıyla, Bölgemizin, daha genelinde ise dünyanın barış ve huzuruyla sorunu olanların Türkiye’yle uğraşması, Türkiye’yi hedef seçmesi boşuna değildir.” İfadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasını “Türkiye’den ve Türk milletinden asla taviz vermeyeceğiz” ifadeleriyle noktalandırdı.

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Kaynak: Haber Merkezi