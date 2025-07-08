Sıcak Havanın Tetiklediği Hastalık! Uzman İsim Uyardı

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Harran Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müslüm Toptan, mevsimlik tarım işçilerinin güneş ışınlarına doğrudan maruz kaldığını ve bu durumun bazı göz hastalıklarının görülme sıklığını artırdığını belirterek "Mevsimlik tarım işçilerine önerimiz güneş gözlüğü ve şapka kullanmaları" dedi.

Yaz aylarında kavurucu sıcakların etkili olduğu Şanlıurfa’da, tarlalarda uzun saatler boyunca güneş altında çalışan mevsimlik tarım işçileri, sağlık açısından ciddi risklerle karşı karşıya bulunuyor.

HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müslüm Toptan, küresel ısınmanın etkisiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde artan sıcakların, özellikle açık alanda çalışan bireylerde göz hastalıklarını tetiklediğini belirtti.

Doç. Dr. Toptan, “Bölgemizde tarım işçileri arasında katarakt, sarı nokta hastalığı ve halk arasında ‘göze et gelmesi’ olarak bilinen pterjium gibi rahatsızlıkları daha sık görüyoruz. Bu hastalıkların oluşmasında, uzun süreli ultraviyole ışınlarına maruz kalmak etkili oluyor” dedi.

GÖZLÜK ÖNERİSİ

Tarım işçilerine göz sağlığı için bazı önerilerde bulunan Doç. Dr. Toptan şöyle konuştu: Mevsimlik tarım işçilerinin mutlaka güneş gözlüğü ve şapka kullanmaları gerekiyor. Ayrıca, günün en sıcak saatlerinde, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda çalışmamaları sağlıkları açısından çok önemli. Sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde çalışmaları göz sağlığı açısından çok daha faydalı olacaktır.

Kaynak: AA