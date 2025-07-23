Ankara'daki Valore Sitesi Yangınında İhmaller Zinciri! İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı

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Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’ndeki Valore Sitesi’nde 26 katlı binada çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin, 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, yangında kusurlu olduğu değerlendirilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Müteahhitler B.Ş., K.D. ve şantiye şefi İ.K. tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı; 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İtfaiye raporuna göre, yangın 10. kattaki elektrik iletim sisteminde başlayan şase ve patlamayla çıktı. İzolasyonu yetersiz kablolar ve yangın damperlerinin olmaması, alevlerin şaft boşluğuna hızla yayılmasına neden oldu. Sprinkler sistemi ve yangın dolaplarında su bulunmaması, panikbar kapılarının açık kalması, yönlendirme levhalarının eksikliği ve yanıcı malzemelerin şaftta birikmesi faciayı büyüttü. Acil durum asansörünün arızalı olması ve kurtarma aracı için yeterli alan bulunmaması da tahliye ve müdahaleyi zorlaştırdı. Raporda, su deposunun tahliye vanasının açık bırakıldığı ve garajdaki yangın dolabında vana olmadığı belirtildi.

Kaynak: Sabah