Ankara'daki Valore Sitesi Yangınında İhmaller Zinciri! İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı

Ankara Çankaya'daki 26 katlı Valore Sitesi'nde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirmişti. İtfaiye raporu, yangının elektrik sistemindeki arızadan kaynaklandığını ve yapısal eksiklikler nedeniyle büyüdüğünü ortaya koydu. İşte raporun detayları...

Son Güncelleme:
Ankara'daki Valore Sitesi Yangınında İhmaller Zinciri! İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’ndeki Valore Sitesi’nde 26 katlı binada çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin, 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, yangında kusurlu olduğu değerlendirilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Müteahhitler B.Ş., K.D. ve şantiye şefi İ.K. tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı; 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İtfaiye raporuna göre, yangın 10. kattaki elektrik iletim sisteminde başlayan şase ve patlamayla çıktı. İzolasyonu yetersiz kablolar ve yangın damperlerinin olmaması, alevlerin şaft boşluğuna hızla yayılmasına neden oldu. Sprinkler sistemi ve yangın dolaplarında su bulunmaması, panikbar kapılarının açık kalması, yönlendirme levhalarının eksikliği ve yanıcı malzemelerin şaftta birikmesi faciayı büyüttü. Acil durum asansörünün arızalı olması ve kurtarma aracı için yeterli alan bulunmaması da tahliye ve müdahaleyi zorlaştırdı. Raporda, su deposunun tahliye vanasının açık bırakıldığı ve garajdaki yangın dolabında vana olmadığı belirtildi.

İMO'dan Kartalkaya Raporu: Yangın Faciasındaki Tüm İhmaller Ortaya ÇıktıİMO'dan Kartalkaya Raporu: Yangın Faciasındaki Tüm İhmaller Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Ankara Yangın
Son Güncelleme:
Otobüs Koltuklarındaki Desenlerin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Gerçek Bambaşkaymış Otobüs Koltuklarındaki Desenlerin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Gerçek Bambaşkaymış
İsrailli Bakandan Skandal Ütopya! Hayalindeki Gazze’yi Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı Hayalindeki Gazze'yi Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı
‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinin Yol Haritası Ortaya Çıktı: İşte 3 Aşamalı Silah Bırakma Planı… ‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinin Yol Haritası Ortaya Çıktı: İşte 3 Aşamalı Silah Bırakma Planı…
Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler
Bursa'da Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Öldü Bursa'da Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Öldü
AFAD Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği Komşuda Deprem Paniği
Cumartesi Annesi Emine Ocak Hayatını Kaybetti Cumartesi Annesi Emine Ocak Hayatını Kaybetti