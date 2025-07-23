İsrailli Bakandan Skandal Ütopya! Hayalindeki Gazze’yi Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı

İsrail’in Gazze’ye sürdürdüğü saldırılar kan dondururken, İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel’in paylaştığı bir yapay zeka videosu sosyal medyada tepki topladı. Bakan Gamliel, Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü gösteren anları paylaştı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara her gün bir yenisini ekleyerek devam eden İsrail, Filistinlileri hem gazla hem de silahla katletmeyi sürdürüyor.

İsrail’in korkunç saldırıları sürerken İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel sosyal medya hesabı X üzerinden skandal bir paylaşıma imza attı.

Gamliel, Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü gösteren bir yapay zeka videosu paylaştı. Videoya ise "Ya biz ya onlar" notunu ekledi.

"Gazze gelecekte böyle görünecek" başlığı taşıyan yapay zeka videosu, tepki topladı.

Videoda, İsrail saldırılarında yıkılan Gazze'deki binaların sokak ve caddelerin yeniden inşa edildiği, bölgede gökdelenlerin yükseldiği görüldü.

Daha önce İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinin Yol Haritası Ortaya Çıktı: İşte 3 Aşamalı Silah Bırakma Planı… ‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinin Yol Haritası Ortaya Çıktı: İşte 3 Aşamalı Silah Bırakma Planı…
Askerlik Dönüşü İş Bulamayana Maaş! Uzman İsim Tek Tek Anlattı Askerlik Dönüşü İş Bulamayana Maaş! Uzman İsim Tek Tek Anlattı
Otobüs Koltuklarındaki Desenlerin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Gerçek Bambaşkaymış Otobüs Koltuklarındaki Desenlerin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Gerçek Bambaşkaymış
ÇOK OKUNANLAR
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler
Bursa'da Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Öldü Bursa'da Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Öldü
AFAD Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği Komşuda Deprem Paniği
Cumartesi Annesi Emine Ocak Hayatını Kaybetti Cumartesi Annesi Emine Ocak Hayatını Kaybetti