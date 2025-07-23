İsrailli Bakandan Skandal Ütopya! Hayalindeki Gazze’yi Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı

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7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara her gün bir yenisini ekleyerek devam eden İsrail, Filistinlileri hem gazla hem de silahla katletmeyi sürdürüyor.

İsrail’in korkunç saldırıları sürerken İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel sosyal medya hesabı X üzerinden skandal bir paylaşıma imza attı.

Gamliel, Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü gösteren bir yapay zeka videosu paylaştı. Videoya ise "Ya biz ya onlar" notunu ekledi.

"Gazze gelecekte böyle görünecek" başlığı taşıyan yapay zeka videosu, tepki topladı.

Videoda, İsrail saldırılarında yıkılan Gazze'deki binaların sokak ve caddelerin yeniden inşa edildiği, bölgede gökdelenlerin yükseldiği görüldü.

חשיפה : כך עזה תראה בעתיד.

הגירת עזתים מרצון רק עם טראמפ ונתניהו.



זה אנחנו או - הם !



לינק לתוכנית ההגירה מרצון מעזה שהגשתי לקבינט בשבוע הראשון למלחמת 'חרבות ברזל' 13.10.23 בתגובה הראשונה. pic.twitter.com/kdPXcONmQl — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) July 22, 2025

Daha önce İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi