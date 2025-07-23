Askerlik Dönüşü İş Bulamayana Maaş! Uzman İsim Tek Tek Anlattı

İşsizlik ödeneği, Türkiye'deki işçilerin en çok kafasını karıştıran konular arasında yer alırken, birçok vatandaş da askerlik nedeniyle işten ayrılmak durumunda kalıyor. Askerlik nedeniyle işten ayrılanların işsizlik maaşı alıp alamadığı merak konusu olurken, söz konusu duruma ilişkin detaylar paylaşıldı.

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Askerlik Dönüşü İş Bulamayana Maaş! Uzman İsim Tek Tek Anlattı
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Türkiye’de işçilerin en merak ettiği konular arasında işsizlik maaşı da yer alırken, askerlik görevinden dönüşte, nasıl işsizlik maaşı alınabileceğine dair detaylar paylaşıldı.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, işsizlik maaşının detaylarını anlattığı yazısında, askerlik nedeniyle işten ayrılan ve iş bulamayan vatandaşların da işsizlik maaşı alabileceğini vurguladı.

İşten ayrılma tarihi itibarıyla son üç yıl içinde en az 600 gün pirim ve son 120 gün sigortalı çalışan kişilerin işsizlik maaşına başvurabileceğine dikkat çeken Kıvanç, bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılanların da bu ödenekten yararlanabileceği belirtildi.

YANLIŞ KODLA İŞTEN ÇIKARILMAYIN

Söz konusu yazıda, askerlik nedeniyle işten ayrılan kişilerin bildirimlerinin ‘12’ kodu ile yapılmasının gerektiği kaydedilirken, işverenin işten çıkış kodunu yanlış bildirdiği durumda da, işsizlik ödeneğine başvuracak kişinin İŞKUR’a belge sunmasının gerektiği bildirildi.

İlgili yazıda, askerlik dönüşü işsizlik ödeneğine başvuracak kişilerin işten, askerliğe sevk tarihinden önceki 90 gün içinde ayrılmış olmaları gerekiyor. İşten ayrıldıkları tarih ile askere sevk tarihi arasında 90 günden fazla süre bulunanlar ise işsizlik ödeneğine başvuramıyor.

Askerlik dönüşü işsizlik maaşına başvurmak isteyenlerin de ‘mücbir sebepler’ hariç 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor. Böyle bir durumda da işsizlik maaşı bağlanabile de, işsizlik maaş geciken süre kadar az ödeniyor.

İŞKUR’A BİLDİRMEYE DİKKAT

İşsizlik ödeneği aldığı sırada askere giden vatandaşların da askere gidecekleri tarihi İŞKUR2a bildirmeleri gerekiyor. Bu durumun İŞKUR’a bildirilmediği takdirde ise, işsizlik ödeneği alanlar askerlik sırasında hesaplarına yatırılan işsizlik maaşını faiziyle iade etmek durumunda kalıyor.

Askerlik sırasında erken terhis edilenler de normal terhis süresinin bitmeden 30 gün içinde başvuru yapabiliyor.

Kaynak: Habertürk

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