Yankı Bağcıoğlu: Atatürk'ün Emaneti THK Yıpratılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, THK'nın sistemli bir şekilde baskı altına alındığını ve tasfiye edilmek istendiğini belirterek “Türk Hava Kurumu ne yazık ki son yıllarda baskı ve varlığını ortadan kaldırma politikalarıyla karşı karşıyadır” dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Yankı Bağcıoğlu: Atatürk'ün Emaneti THK Yıpratılıyor
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CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Türk Hava Kurumu’nun (THK) sistemli bir şekilde baskı altına alındığını ve tasfiye edilmek istendiğini belirtti. Bağcıoğlu, “Uzun yıllar ülkemizin gurur kaynağı olan Türk Hava Kurumu ne yazık ki son yıllarda baskı ve varlığını ortadan kaldırma politikalarıyla karşı karşıyadır” dedi.

KURBAN DERİSİ KONUSUNDAKİ YETKİSİ KALDIRILDI

Açıklamasında, THK’ya yönelik yıpratma sürecinin 2013 yılına kadar uzandığını ifade eden Bağcıoğlu, “O yıl kurumun en önemli gelir kalemlerinden biri olan kurban derisi toplama konusundaki tekel yetkisi kaldırıldı. Bu hamleyle birlikte Atatürk’ün emaneti olan THK’nın iflası için adeta her yol denendi” diye konuştu. Bağcıoğlu, mevcut iktidar döneminde kurumun birçok gelirinin kesildiğini, yöneticiler hakkında görev ihmali ve yolsuzluk iddialarının da ortaya çıkmasıyla THK’nın borç batağına sürüklendiğini hatırlattı.

UÇAKLAR ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

2019’da THK’ya kayyum atandığını belirten Bağcıoğlu, “Kurumun elindeki yangın söndürme uçakları Etimesgut’ta çürümeye terk edildi. Buna karşılık yurtdışından milyonlarca dolara uçak kiralandı. Bu durum, 2021 yılındaki büyük yangın felaketinde kamuoyu tarafından açıkça hissedildi. O günlerde bile THK’nın kullanılabilir uçakları pistlerde tutulurken ormanlarımız yandı, kül oldu” dedi.

THK'NIN ARAÇLARI SATILIYOR

THK kayyum heyetinin şimdi de kurumun varlıklarını tasfiye etmeye yöneldiğini belirten Bağcıoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Haziran ayında alınan kararla THK Genel Başkanlığı ile bağlı vakıf, üniversite ve iştiraklerce kullanılan 29 aracın satılmasına karar verildi. Satışa çıkarılanlar arasında akaryakıt tankerleri, otobüsler, kepçeler, karavan ve kamyonlar da var. Araçlar için bilirkişi raporları hazırlandı. Ancak bu gelişmeler kamuoyunun yeterince gündemine gelmedi, basın sessiz kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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