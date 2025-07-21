Bakan Işıkhan Duyurdu, 12 İlaç Daha Geri Ödeme Listesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tamamı yerli üretim olan 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Işıkhan, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” ifadelerini kullandı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçların tümünün yerli üretim olduğunu belirterek, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.
Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 12 ilaç içerisinde 4 antihipertansif, 2 antiromatizmal, 1 antibiyotik, 1 ağrı kesici-ateş düşürücü, 1 amino asit türevi, 1 antiviral, 1 mide koruyucu, 1 elektrolit kaybı serumu bulunduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
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