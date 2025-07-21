Bakan Işıkhan Duyurdu, 12 İlaç Daha Geri Ödeme Listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tamamı yerli üretim olan 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Işıkhan, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Bakan Işıkhan Duyurdu, 12 İlaç Daha Geri Ödeme Listesinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçların tümünün yerli üretim olduğunu belirterek, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 12 ilaç içerisinde 4 antihipertansif, 2 antiromatizmal, 1 antibiyotik, 1 ağrı kesici-ateş düşürücü, 1 amino asit türevi, 1 antiviral, 1 mide koruyucu, 1 elektrolit kaybı serumu bulunduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan Duyurdu: Hemofili A Hastalarının İlacı Geri Ödeme Listesine AlındıBakan Işıkhan Duyurdu: Hemofili A Hastalarının İlacı Geri Ödeme Listesine AlındıGüncel
5 Kanser İlacı SGK Geri Ödeme Kapsamına Alındı: 48 Bin Hasta Faydalanacak5 Kanser İlacı SGK Geri Ödeme Kapsamına Alındı: 48 Bin Hasta FaydalanacakSağlık

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Vedat Işıkhan İlaç
Son Güncelleme:
Uzmanından 'Delirten Hastalık' Uyarısı: Ağrı Dayanılmaz, Teşhisi Çok Zor Uzmanından 'Delirten Hastalık' Uyarısı: Ağrı Dayanılmaz, Teşhisi Çok Zor
Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor
Sağlık Bakanlığı'nın Kanun Teklifine Muhalefetten Eleştiri Sağlık Bakanlığı'nın Kanun Teklifine Muhalefetten Eleştiri
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor... Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz
Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum' Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum'
Galatasaray'ı 'Osimhen Ateşi' Sardı! Kritik Gelişme Duyuruldu Galatasaray'ı 'Osimhen Ateşi' Sardı! Kritik Gelişme Duyuruldu
Tüm Dengeler Değişti: AKP'nin CHP Planları Sil Baştan! AKP'nin CHP Planları Sil Baştan!
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması! Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması