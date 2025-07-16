Sağlık Bakanlığı'nın Kanun Teklifine Muhalefetten Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'nın torba yasa teklifini eleştirdi. Şahbaz, hazırlanan teklifle kenevirin kullanım ve üretim alanının genişletileceği ve lise öğrencilerinin hastanalerde görev almasının önünün açılması hasta ve öğrenci sağlığı açısından tehlikeli olacağını söyledi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Sağlık Bakanlığı'nın Kanun Teklifine Muhalefetten Eleştiri
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Şahbaz, kanun teklifinin sağlık hizmetinde eşitlik, erişilebilirlik ve nitelikli hizmet sunumundaki sorunları çözmekten uzak olduğunu belirtti. Teklifin torba yasa yöntemiyle hazırlandığını aktaran Şahbaz “Birbirinden bağımsız düzenlemeler tek bir metin altında toplanarak, şeffaflık, katılımcılık ve denetim ilkeleri ihlal edilmiştir” dedi.

'KENEVİR ÜRETİM VE KULLANIMININ ÖNÜ AÇILIYOR'

Torba yasa teklifindeki maddeleri eleştiren Şahbaz şöyle konuştu: “Organ bağışlarında kolaylık sağlamak üzere elektronik aydınlatılmış onam alınmasında, siber saldırılara karşı güvenlik yükümlülükleri dikkate alınmamıştır. Hemşire yardımcılığı kaldırılarak ‘sağlık bakım teknisyenliği’ adı altında liseli öğrencilerinin hastane uygulamalarına dâhil edilmesi hem hasta hem öğrenci güvenliğini riske atıyor. Kenevirin geniş bir yelpazede üretiminin ve kullanımının önü açılmaktadır. Sağlık yatırımlarını imar planlarından muaf tutan bu madde, zaten çok yetersiz olan park ve yeşil alanları gasp etme ve ranta açmanın yasal altyapısını oluşturmaktadır. Özel Sağlık kuruluşlarının ruhsat ve izinlerinin açık artırma ile verilmesi, tam bir tüccar devlet uygulamasıdır. Halkın sağlık hakkını parayla ve açık artırma ile satılması, tam bir piyasacı uygulamadır ve kabul edilemez. Sağlık hizmetinin metalaştırılması; Anayasa’nın sosyal devlet ve eşitlik ilkelerine aykırıdır.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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