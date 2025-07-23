Eurofighter'lar Yola Çıkıyor: Alman Hükümeti Onayladı

Türkiye Avrupa’dan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satın alımı için mutlu sona yaklaştı. Almanya'nın Türkiye’ye 40 adet Eurofighter Typhoon satışına onay verdiği bildirildi.

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Eurofighter'lar Yola Çıkıyor: Alman Hükümeti Onayladı
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Türkiye gündeminin en önemli konuları arasında yer alan Avrupa’dan Eurofighter alımına ilişkin Alman basınından dikkat çeken bir haber geldi.

Almanya’da yayın yapan Spiegel dergisi, Alman hükümetinin fedeal güvenlik konseyinin olumlu kararının ardından, Türkiye’ye 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının teslimatına onay verdiğini yazdı.

Türkiye; Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya’dan oluşan konsorsiyum üyeleri ile Eurofighter jetlerinin alımı için yaptığı görüşmelerde mutlu sona yaklaştı. Alman hükümeti de Türkiye’ye Eurofighter satışına onay verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, İngiltere ve Almanya’nın söz konusu satışlara olumlu baktığını ve sürecin kısa süre içinde noktalanacağına inandığını belirtmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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