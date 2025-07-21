ABD Basını Duyurdu: Türkiye'nin Eurofighter Alımında Kritik Eşik

Wall Street Journal, Türkiye'nin yaklaşık 5,6 milyar dolarlık Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışıyla ilgili ön anlaşmayı bu hafta açıklayabileceğini yazdı. Bu duyurunun Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda gerçekleşebileceği de haberde yer aldı.

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ABD Basını Duyurdu: Türkiye'nin Eurofighter Alımında Kritik Eşik
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Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını envantere ekleme planıyla ilgili kritik bir gelişmeyi yazdı. Gazeteye göre Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçağının alımında sona yaklaştı. Yaklaşık 5,6 milyar dolarlık anlaşmanın bu hafta içinde açıklanabileceği ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin yaklaşık 40 adet Eurofighter savaş uçağını kapsayan anlaşmayı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda açıklayabileceği de öne sürüldü. Fakat alınacak uçak sayısının ve anlaşmanın büyüklüğünün kesinleşmediği ve müzakerelerin hala devam ettiği aktarıldı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı sonuna kadar Türkiye ile inceleme ve test planı anlaşması imzalamayı amaçladığını bildirdi.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün KKTC dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim şu anda jet uçakları alımı konusunda malum İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Bu konuda da İngilizler ve Almanlar olumlu yaklaşıyorlar. İnşallah jet uçaklarımızı da bir an önce alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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