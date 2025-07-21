Ekmek Yiyen 21 Koyun Yaşamını Yitirdi

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Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Bachhagel kasabasında, 21 hayvanın öldüğünü gören kişi şikayetçi oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan ekmekler nedeniyle koyunların öldüğünü, ekmeklerin bayat ve küflü olduğunu aktaran hayvan sahibi, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Toplam 39 koyunu bulunan hayvan sahibi, olayın ardından elinde sadece 18 koyunun kaldığını belirterek, büyük maddi ve manevi kayıp yaşadığını ifade etti.

VETERİNER: ÖLÜM NEDENİ EKMEK

Olayla ilgili bölge polisi tarafından soruşturma başlatıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, ölen koyunlar üzerinde veteriner hekimlerce yapılan incelemeler sonucunda ölüm nedeninin doğrudan ekmek tüketimi olduğu bildirildi. Açıklamada, “Hayvanlara uygun olmayan bu beslenme biçimi, koyunların ölümüne yol açtı” denildi.

EKMEK KOYUNLAR İÇİN TEHLİKELİ

Uzmanlara göre, otçul hayvanların doğal beslenmeleri ot, saman, yaprak gibi düşük nişasta içeren gıdaları tüketmesi gerekiyor. Yüksek oranda nişasta içeren ekmek, koyunların sindirim sistemini bozarak mide ve bağırsak florasında dengesizliklere yol açabiliyor. Bu da hayvanlarda gaz birikimi, ishal, organ yetmezliği ve hatta ani ölümlere neden olabiliyor.

Polis, olayla ilgili tanıklığı ya da bilgisi olan kişilerin en kısa sürede güvenlik güçlerine başvurmalarını istedi. Olayın kasıtlı bir sabotaj olup olmadığı ihtimali de soruşturuluyor.

Kaynak: ANKA