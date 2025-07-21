İsrail, Bir Kırmızı Çizgiyi Daha Aştı! Koruma Altındaki Filistinli Sağlık Görevlisi Kaçırıldı

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Olay, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Refah’ta kurduğu sahra hastanesini ziyaret etmeye çalışan Hams'ın aracına ateş açılmasıyla başladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin sivil kıyafetlerle gerçekleştirdiği baskında, Hams’ın bulunduğu aracın hedef alındığı ve yetkilinin zorla alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildirildi. Olay sırasında bölgede Hams’la röportaj yapmak üzere bulunan bir Filistinli gazetecinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi. Görgü tanıkları, saldırı esnasında en az bir sivilin daha yaralandığını aktardı.

Reuters haber ajansına göre, olayla ilgili sorulara İsrail ordusu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi henüz resmi bir yanıt vermedi. Söz konusu baskın, savaşın başından bu yana Gazze’deki sağlık altyapısına yönelik en dikkat çekici bireysel hedefli operasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Uluslararası hukuk, sağlık çalışanlarını ve tesislerini silahlı çatışmalar sırasında koruma altına alıyor. Sağlık personelinin zorla alıkonulması ve hedef alınması, “savaş suçu” kapsamına girebilecek ciddi ihlaller arasında sayılıyor.

İsrail’in özellikle son haftalarda Gazze’nin çeşitli bölgelerinde yürüttüğü operasyonların dozu artarken, bölgeye insani yardım ulaştırmaya çalışan kuruluşlar da yoğun baskı altında. Associated Press, son günlerde kuzey Gazze’de yardım bekleyen sivillere yönelik açılan ateşte en az 80 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi