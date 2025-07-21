26 Ülkeden Gazze'deki Katliama Kınama

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 26 ülke, Gazze'de sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınadı.

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26 Ülkeden Gazze'deki Katliama Kınama
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İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 26 ülke, Gazze'de sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınadıklarına yönelik bir açıklama yaptı. Birleşik Krallık hükümetinin yayımladığı ve 25 ülkenin katkı sağladığı ortak açıklamada, "İsrail hükümeti istikrarsızlığı körüklemektedir ve Gazzelileri insanlık onurundan mahrum etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada "Yardımların damla damla verilmesini ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

'İLERİ ADIMLAR ATMAYA HAZIRIZ'

İşgal altındaki Filistin topraklarında bölgesel veya demografik değişikliğe yönelik her türlü adıma şiddetle karşı çıkıldığını vurgulanan açıklamada "İsrail hükümetini yardım akışı üzerindeki kısıtlamaları derhal kaldırmaya çağırıyoruz. Aşağıda imzası bulunan bizler, basit ve acil bir mesajla bir araya geliyoruz: Gazze'deki savaş derhal sona ermelidir. Acil bir ateşkesi ve İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için güvenlik ve barışa giden siyasi bir yolu desteklemek üzere daha ileri adımlar atmaya hazırız" denildi.

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Kaynak: AA

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