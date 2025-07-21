İsrail Gazzelileri Hem Silah Hem Açlıkla Öldürüyor! Son 24 Saatte 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 3 yıldır devam eden İsrail, Gazzeli vatandaşları hem silahla saldırarak hem de yardımlara el koyup aç bırakarak öldürüyor. Gazze’de son 24 saatte açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

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İsrail Gazzelileri Hem Silah Hem Açlıkla Öldürüyor! Son 24 Saatte 19 Kişi Hayatını Kaybetti
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara hız kesmeden devam edem İsrail, saldırılarını kimi zaman su kuyruğundaki çocuklara kimi zamanda yardım merkezindeki insanlara karşı düzenledi.

İsrail Gazzelileri Hem Silah Hem Açlıkla Öldürüyor! Son 24 Saatte 19 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

24 SAATTE 19 ÖLÜM

Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ederken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı kahreden bir açıklama daha yaptı. Gazze’de son 24 saatte 19 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği duyuruldu.

2 YILDA 86 KİŞİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "açlık öldürüyor" başlığıyla yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden ölen kişi sayısının 76'sı çocuk olmak üzere 86'ya çıktığını belirtti.

Ölümler "sessiz katliam" olarak nitelendirildi. Bakanlık, Gazze'ye gıda ve ilaç girişi için sınır kapılarının derhal açılması istedi.

İsrail Gazzelileri Hem Silah Hem Açlıkla Öldürüyor! Son 24 Saatte 19 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

HER YAŞTAN İNSAN...

Gazze Sağlık Bakanlığı 18 ve 19 Temmuz'da peş peşe yaptığı açıklamalarla, her yaştan çok sayıda Filistinlinin açlık nedeniyle aşırı yorgunluk ve bitkinlik haliyle hastanelere başvurduğunu duyurmuştu.

UYARI SONRASI GÖÇ BAŞLADI

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinin güney bölgelerinin boşaltılması çağrısı yapmıştı.

İsrail'in tahliye uyarısının ardından bazı Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere doğru göç etmeye başladı.

Kaynak: AA

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