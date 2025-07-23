İstanbul’da Üçüncü Tur! Rusya-Ukrayna Arasında Kritik Barış Hamlesi

24 Şubat 2022’de başlayan savaşın ardından, aynı yıl içinde hem Antalya’da hem de İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetlerini müzakere masasında buluşturmayı başaran Türkiye, şimdi bir kez daha barış arayışlarına ev sahipliği yapıyor. Taraflar, yarın İstanbul’da üçüncü kez bir araya gelerek barış için kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

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İstanbul’da Üçüncü Tur! Rusya-Ukrayna Arasında Kritik Barış Hamlesi
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Rusya ile Ukrayna arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşta taraflar, barış arayışlarını sürdürmek amacıyla bugün bir kez daha İstanbul’da masaya oturacak. Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilen önceki iki buluşmanın ardından, bu görüşme yıl içinde üçüncü kez İstanbul’da gerçekleşmiş olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çatışmalara son verilmesi amacıyla yeni bir müzakere turunun çarşamba günü Türkiye'de yapılmasının planlandığını daha önce açıklamıştı.

ZELENSKİY, RUSYA'YI İŞARET ETTİ

Zelenskiy, savaşın başlatıcısı olarak Rusya’yı işaret ederek, "Bu çatışma, yalnızca Rusya'nın tercihiyle başladı ve sona erdirmesi gereken de onlardır. Bu savaşın dünyaya hiçbir faydası yok" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile yaptığı görüşmede, Rusya ile yapılması planlanan esir takası süreci üzerine hazırlıkları değerlendirdiklerini aktardı.

İstanbul’da Üçüncü Tur! Rusya-Ukrayna Arasında Kritik Barış Hamlesi - Resim : 1

İLK MÜZAKERE TURUNDA NELER YAŞANDI?

24 Şubat 2022’de başlayan savaşın hemen ardından, Türkiye aynı yıl içerisinde hem Antalya’da hem de İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetlerini aynı masaya oturtmuştu. Üç yıl aradan sonra, Mayıs 2025’te taraflar bir kez daha İstanbul’da buluştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mayıs’ta yaptığı “İstanbul’daki barış görüşmeleri yeniden canlandırılsın” çağrısının ardından dikkatler yeniden Türkiye’ye çevrildi. Bu çağrının ardından, 16 Mayıs’ta Dolmabahçe'de gerçekleştirilen toplantıda, taraflar büyük çaplı bir esir değişimi (1000’e karşı 1000 kişi), ateşkesle ilgili önerilerin detaylandırılması ve müzakerelerin sürdürülmesi konusunda ortak görüş birliğine vardı.

Varılan mutabakat çerçevesinde, İstanbul’da planlanan esir değişimi 25 Mayıs’ta hayata geçirildi. Ardından 2 Haziran’da yeniden İstanbul’da bir görüşme daha düzenlendi.

İstanbul’da Üçüncü Tur! Rusya-Ukrayna Arasında Kritik Barış Hamlesi - Resim : 2

İKİNCİ TURDA NELER KONUŞULDU?

Türkiye’nin arabuluculuğuyla 2 Haziran’da yapılan ikinci görüşmede, taraflar yaklaşık 6 bin askerin naaşlarının karşılıklı iadesi ve yeni esir takasları konusunda anlaşmaya vardı. Rus heyeti, Ukrayna tarafına barışa yönelik çözüm önerilerini ve ateşkes koşullarını içeren yazılı bir belge sundu. Ukrayna, bu belgeyi değerlendirmeye alırken, görüşmelerin ileri aşamaları için planlama yapılması konusunda karşılıklı niyet beyan edildi.

İstanbul’da Üçüncü Tur! Rusya-Ukrayna Arasında Kritik Barış Hamlesi - Resim : 3

GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE’DEN ÜST DÜZEY KATILIM

Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen 2 Haziran görüşmelerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etti. Görüşmelere Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılarak sürece destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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