Korsanların Gizlendiği Yerin Hemen Yanı Başında! Türkiye’nin James Bond Koyu Tayland’dakini Unutturdu

Antalya’da berrak suyu ile Tayland'daki James Bond Adası'na benzerliğiyle dikkatler üzerine çeken Akvaryum koyu, tatilcilerin en uğrak rotası haline geldi. Avrupa’nın en iyi koyları arasında yer alan Akvaryum Koyu’nda uzun fotoğraf kuyrukları oluşuyor.

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Korsanların Gizlendiği Yerin Hemen Yanı Başında! Türkiye’nin James Bond Koyu Tayland’dakini Unutturdu
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Antalya’da saklı cennet olarak adlandırılan Akvaryum Koyu, son zamanlarda turistlerin gözde tatil rotasyonları arasında öne çıkmaya başladı.

Tayland'daki James Bond Adası'na benzerliğiyle dikkat çeken Akvaryum Koyu, tatilcilerin fotoğraf durağı haline geldi.

Korsanların Gizlendiği Yerin Hemen Yanı Başında! Türkiye’nin James Bond Koyu Tayland’dakini Unutturdu - Resim : 1

Kentin batısında yer alan, Kemer ilçesi Çıralı turizm bölgesinde bulunan koylar, turkuaz rengi ve temiz sularıyla hem tatilcilerin hem de doğaseverlerin gözdesi oldu.

Korsanların Gizlendiği Yerin Hemen Yanı Başında! Türkiye’nin James Bond Koyu Tayland’dakini Unutturdu - Resim : 2

'YEŞİLİN VE MAVİNİN HER TONU BURADA'

Tur teknesi sahibi Ramazan İtaatlı, yeni gözde rotasyon için şunları söyledi: Çıralı koylarının birçoğuna karadan ulaşım yok. Tekne turlarıyla geliyorsunuz. Özellikle Akvaryum Koyu, berrak suyuyla dikkati çekiyor. Tayland'daki James Bond Adası'na benzetiliyor ama biz diyoruz ki; burası Tayland değil, Antalya Kemer Çıralı. Tekne turları saat 10.00'da başlıyor. Yeşilin ve mavinin her tonunu burada görmek mümkün. Doğa ve turizm iç içe ilerliyor. Hem doğayı koruyoruz hem de bölgeye gelenlere unutulmaz bir deneyim sunuyoruz.

Korsanların Gizlendiği Yerin Hemen Yanı Başında! Türkiye’nin James Bond Koyu Tayland’dakini Unutturdu - Resim : 3

'ZENGİN BİR EKOSİSTEME SAHİP'

Koyların en önemli özelliğinin berrak su olduğunu belirten İtaatlı “Koylar, deniz canlıları açısından da zengin bir ekosisteme sahip. Su altında birçok balık türü var. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan kıyılarımızda, Akdeniz foklarının yaşadığı mağaralar da bulunuyor. Çünkü deniz çok temiz ve koruma altında. Bu canlılar, burada kendilerini güvende hissediyor. İklim koşulları da yaşamları için oldukça uygun" dedi.

Geçmişte korsanların gizlenme yeri olarak kullandığı, üç yanı dağlarla çevrili Porto Ceneviz Koyu'na sadece deniz yoluyla ulaşım sağlanırken, koy zamanla günübirlik tekne turlarının ilk adreslerinden biri haline geldi.

Kaynak: DHA

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