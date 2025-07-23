Hatay'da Kan Donduran Facia! Oğluna Acımadı, Gözünü Kırpmadan Defalarca Bıçaklayarak Katletti

Hatay Dörtyol’da 45 yaşındaki Zeki V., motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 22 yaşındaki oğlu Mehmet V.’yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hatay’ın Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi’nde 23 Temmuz 2025’te kan donduran bir cinayet yaşandı. 45 yaşındaki Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken, kasa kısmında bulunan 22 yaşındaki oğlu Mehmet V. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, motosikleti yol kenarında durdurdu ve oğlunu defalarca bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V., Dörtyol Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Zeki V., polis tarafından gözaltına alınırken, dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Hatay Cinayet
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