Batman’da Esnafa Gasp ve Bıçaklı Saldırı

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Batman’ın Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda 22 Temmuz 2025 gecesi korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, esnaf F.Y., iş yerini kapattıktan sonra bir arkadaşının yanına gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada B.A. tarafından önü kesilen F.Y., gasp edildikten sonra bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırgan B.A.’yı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA