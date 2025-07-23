Batman’da Esnafa Gasp ve Bıçaklı Saldırı

Batman Gültepe Mahallesi’nde esnaf F.Y., iş yerini kapattıktan sonra B.A. tarafından gasp edilip bıçakla ağır yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Batman’da Esnafa Gasp ve Bıçaklı Saldırı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batman’ın Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda 22 Temmuz 2025 gecesi korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, esnaf F.Y., iş yerini kapattıktan sonra bir arkadaşının yanına gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada B.A. tarafından önü kesilen F.Y., gasp edildikten sonra bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırgan B.A.’yı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pamuk Şeker Satıcısına Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşındaki Şüpheli GözaltındaPamuk Şeker Satıcısına Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşındaki Şüpheli GözaltındaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Batman
Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Otomobil, Park Halindeki Araca Çarptı! 1'i Bebek 3 Kişi Yaralandı Otomobil, Park Halindeki Araca Çarptı! 1'i Bebek 3 Kişi Yaralandı
Manisa’da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu Manisa’da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında? 22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında?
Erzurum Karayazı’da Kaybolan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Bulundu Erzurum Karayazı’da Kaybolan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Bulundu
Şırnak'ta Yangın Önlemi! Ormanlara Giriş Yasaklandı O İlde Yangın Önlemi! Ormanlara Giriş Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu: TÜİK Maaş Rekortmeni İşi Açıkladı Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Bakanlık Harekete Geçti! Alışverişte Yeni Dönem: 10 Gün Kuralı Geliyor Alışverişte 10 Gün Kuralı Geliyor
Adli Tıp'tan Çalık İçin Yeni Karar: İkinci Kez Kemik İliği Örneği Alınacak Adli Tıp'tan Çalık İçin Yeni Karar
İddialar Kafaları Karıştırmıştı! PKK Lideri Öcalan, Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı