Otomobil, Park Halindeki Araca Çarptı! 1'i Bebek 3 Kişi Yaralandı

Erzincan'da park halindeki araca çarpan otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

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Otomobil, Park Halindeki Araca Çarptı! 1'i Bebek 3 Kişi Yaralandı
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Erzincan'da Mesut B. (35) yönetimindeki 06 CKU 663 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 21 ADC 689 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışanlar, yol kenarında çalışma yapan işçilerce çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Nergiz Türk B. (32) ve 1 yaşındaki Uzay B. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan ailenin, memleketleri Artvin'de tatil yaptıktan sonra Niğde'ye giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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