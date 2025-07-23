Manisa’da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde operasyon düzenledi. İstihbarat çalışmaları sonucu E.S. (43) ve M.E.T.’nin motosikletle sentetik hap sattığı tespit edildi. Şüpheliler suçüstü yakalanırken, motosiklette bin 468 adet sentetik hap ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, O.D. (35) adlı şüpheliyi takibe aldı. Eş zamanlı aramalarda 4 ev ve iş yerinde 3 bin 36 adet sentetik hap, 29 bin 700 TL nakit ve 2 cep telefonu bulundu. E.S. ve O.D., mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Ayrıca, 20 Temmuz’da yapılan baskınlarda M.T., İ.T. ve B.U.’nun iş yerlerinde bin 276 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu 3 şüpheli de tutuklandı. Toplamda 5 bin 780 sentetik hap ele geçirilen operasyonlarda 5 şüpheli cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA