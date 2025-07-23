Erzurum Karayazı’da Kaybolan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Bulundu

Erzurum’un Karayazı ilçesinde kaybolan 31 yaşındaki E.K., jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla köy yakınlarında sağ olarak bulundu ve ailesine teslim edildi.

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Erzurum Karayazı’da Kaybolan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Bulundu
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Erzurum’un Karayazı ilçesi Çakmaközü köyünde yaşayan 31 yaşındaki E.K., 22 Temmuz 2025 günü saat 18.00 sıralarında kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Operasyona 1 JAK Timi, 1 SAK Timi, 1 Komando Asayiş Timi, 1 JASAT Timi ve iz takip köpeği katıldı. Jandarma ekiplerinin arazi tarama çalışmaları sonucunda E.K., 23 Temmuz 2025 sabahı saat 08.45’te köyün yaklaşık 2 km güneyinde yatar vaziyette bulundu.

Sağlık durumu iyi olan E.K. ailesine teslim edilirken, adli işlemler başlatıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, “Vatandaşlarımızın her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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Kaynak: İHA

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