Şanlıurfa’da Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin hassas burunlu köpeklerle birlikte gerçekleştirdiği şok yol uygulamasında 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA