Şırnak'ta Yangın Önlemi! Ormanlara Giriş Yasaklandı

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Şırnak Valiliği, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında, orman yangınlarını önlemek amacıyla 22 Temmuz-1 Eylül 2025 tarihleri arasında il sınırlarındaki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladı. Kararda, ormanlarda mangal, semaver, dilek feneri, meşale ve havai fişek gibi yangına neden olabilecek malzemelerin kullanımı, orman kenarlarında piknik, mola ve izmarit-cam gibi maddelerin atılması yasaklandı.

Orman içi ve çevresindeki köylerde anız veya bahçe temizliği için ateş yakılması, kontrollü dahi olsa ağaç ve bitki örtüsünün yakılması tamamen engellendi. Orman yakınındaki tesisler, sanayi kuruluşları ve enerji nakil hattı firmalarına yangına karşı önlem alma zorunluluğu getirildi. Belediyelere, orman kenarındaki çöp alanlarında koruma bandı oluşturma ve iş makinelerini hazır tutma görevi verildi. Sokak hayvanlarını beslemek isteyenlerin ise ilgili kurumlardan izin alması gerekiyor.

Yasağın denetimi, Kaymakamlıklar, Orman İşletme Müdürlüğü, güvenlik birimleri ve orman muhafaza memurları tarafından yapılacak. Kurallara uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacak. Vatandaşlar, yangın veya şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Hattı’na ihbarda bulunabilecek.

Kaynak: İHA