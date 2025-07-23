İstanbul'da Otluk Alanda Yangın Paniği! Büyümeden Söndürüldü

İstanbul'da otluk alanda çıkan ve endişe yaratan yangın büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı.

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İstanbul'da Otluk Alanda Yangın Paniği! Büyümeden Söndürüldü
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İstanbul'da, TEM Otoyolu'nun yanındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Bahçeşehir mevkisinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Ankara istikametini trafiğe kapattı. Alevlerin çevredeki villa ve sitelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA

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