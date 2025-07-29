21 Milyon Liralık Hırsızlık Çetesine 4 İlde Operasyon

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, inşaat alanları, iş yerleri ve elektrik trafolarından kablo ile malzeme çalan bir suç şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Ankara merkezli Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan şüphelilerden 9’u, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Şüphelilere ait 19 farklı adreste yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 50 adet fişek ele geçirildi. Zanlıların, hırsızlık faaliyetlerini titizlikle planladığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, hedefledikleri adreslere önceden giderek bilgi topladığı, tanınmamak için kar maskesi kullandığı ve teknik takipten kaçmak için araç plakalarını söktüğü ya da boyadığı belirlendi. Çaldıkları malzemeleri kent merkezinden uzak noktalarda, önceden anlaştıkları satıcılara teslim ettikleri tespit edildi.

21 MİLYON LİRALIK ZARAR

Soruşturma kapsamında, şebekenin 22 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve toplamda 21 milyon liralık maddi zarara yol açtığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, özellikle inşaat alanları, iş yerleri ve elektrik trafolarından kablo ve değerli malzemeler çaldığı belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, şebekenin bağlantılarının ve diğer olası suç unsurlarının ortaya çıkarılması için soruşturmayı derinleştirdi. Yetkililer, benzer suçlara karşı operasyonların devam edeceğini ve vatandaşların bu tür hırsızlıklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA