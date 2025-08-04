Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘LGS’ Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS tercih sonuçlarının tüm gençlere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, öğrencilere başarı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘LGS’ Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının açıklanması sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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