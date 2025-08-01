Alevler Uçmakdere’ye Dayandı! Şarköy'de Yangın Kabusu Yeniden Başladı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın öğleden sonra yeniden başladı. Uçmakdere Mahallesi’ne yaklaşan alevlere vatandaşlar ekiplerle birlikte müdahale ederken, bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi alevlerle boğuşuyor. Sabah saatlerinde makilik alanda çıkan ve kontrol altına alındığı açıklanan yangın, öğle saatlerinde yeniden alevlendi. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın, Uçmakdere Mahallesi’ne doğru ilerlerken, vatandaşlar canla başla ekiplerle birlikte alevlere karşı savaşıyor.

KÜREK BİDON, HORTUM...

Uçmakdere’ye yaklaşan yangın paniğe neden olurken, bölge halkı adeta seferber oldu. Hortum, kürek ve su bidonlarıyla söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlar, itfaiye ekipleriyle omuz omuza yangına müdahale ediyor.

Alevler Uçmakdere’ye Dayandı! Şarköy'de Yangın Kabusu Yeniden Başladı - Resim : 1

Havadan helikopter destekli müdahale sürerken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için zamanla yarışılıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgede incelemeler sürüyor.

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Kaynak: İHA

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