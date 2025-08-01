Fındık Bahçesinde 'Zehir' Üretti, Yakayı Ele Verdi

Zonguldak'ta fındık bahçesinde 16 kök Hint keneviri bulundu. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Fındık Bahçesinde 'Zehir' Üretti, Yakayı Ele Verdi
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Zonguldak Alaplı’daki bir fındık bahçesinde dikili halde 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Yığılca yol üzeri Kabalar Köyü mevkiinde bir fındık bahçesinde yasa dışı ekim yapıldığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda, bahçe içerisinde gizlenmiş şekilde 16 kök hint keneviri tespit edildi.

Olayla ilgili olarak bahçe sahibi olduğu belirlenen şüpheli kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İHA

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