Türkiye’yi Sarsan ‘Sahte Diploma’ Skandalında Şok! Ortaokul Mezunu Torbacı ‘Başkomiser’ Oldu

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Son yılların en büyük eğitim sahtekârlığı olarak gündeme gelen ve medyada "sahte diploma çetesi" olarak adlandırılan yapılanmanın perde arkası aydınlanmaya başladı. Ankara merkezli faaliyet gösteren ve eğitim sertifikaları verdiği bilinen Tuzem Akademi üzerinden organize edilen sistemin derinliklerine dair çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

ÇETENİN ÖRGÜT ŞEMASI ÇÖZÜLÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, çete lideri olarak gösterilen Ziya Kadiroğlu ve bağlantılı isimler üzerinden ilerleyen delil zinciri, illegal yapının işleyişini tek tek ortaya çıkardı. Yapının en dikkat çeken bağlantılarından biri olan Tuzem Akademi isimli kurumda dönen faaliyetler, adeta bir suç üssünü andırıyor.

Çetenin iç yüzü, Kadiroğlu’nun en yakınındaki isimlerden biri olan sanık Mıhyeddin Yakışır tarafından savcılığa verilen ifadelerle öğrenildi. Yakışır, ifadesinde akademi binasının nasıl bir merkez hâline getirildiğini şöyle anlattı: “Ulus'ta bulunan Tuzem Akademi isimli iş yerinde çok lüks bir şekilde döşenmiş konak şeklinde yapılmış, içerisinde serverlerdan tut, toplantı salonuna kadar her türlü detay düşünülmüş ve işlemler burada devam etmektedir.”

Yakışır’ın bu ifadesi sonrası, şatafatlı bir dış görünüm altında gizlenen organize suç merkezi adeta ifşa oldu.

AKADEMİNİN SAHİBİ DE TUTUKLANDI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Tuzem Akademi'nin sahibi Zeynep Karacan da tutuklandı. Karacan, özellikle dijital altyapı ve veri yönetimi alanında çetenin kritik işlerini üstlenen sanık Gökay Celal Gülen hakkında çarpıcı bilgiler verdi:

"Gökay Celal Gülen isimli şahıs Tuzem Akademi isimli işyerime defaten geldi, burada yapacağı çalışmalar için kendisine ait olarak 3 masaüstü bilgisayar, 2 adet laptop, birkaç adet yazıcı getirdi, dolaplara bıraktığı ancak benim bakmadığım görmediğim bilgisayarlar da olabilir, Gökay Celal Gülen isimli şahıs bu malzemelerini işyerimin girişin alt katına yerleştirdi, orada bulunan malzemeler Gökay Celal Gülen isimli şahsa aittir, işyerinin giriş katı bana ve ofis çalışanıma ait olan yerdir, üst kat şahsi kullanımlarım için dizayn edilmiştir."

TORBACI KENDİSİNİ 'BAŞKOMİSER' YAPTI!

Soruşturmayı titizlikle takip eden gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, ONLAR TV'nin YouTube kanalındaki programlarında şok detayları ilk kez anlattılar. Soykan ve Ağırel’in açıklamalarına göre, 29 yaşındaki sanık Mıhyeddin Yakışır, Adana Seyhan’da uyuşturucu kullanıcısı ve torbacı olarak tanınıyor. Ancak sistemin içine sızarak bir ortaokul mezunu olmasına rağmen, kendisine sahte bir "başkomiser" kimliği oluşturdu.

Bu sahte kimlikle yalnızca unvan sahibi olmakla kalmayan Yakışır, aynı zamanda devletin üst düzey kurumlarına ait e-imza belgelerine de ulaşmıştı. Soykan’ın verdiği bilgiye göre Yakışır, cebinde şu kurumlara ait kişilerin e-imzalarını taşıyordu:

YÖK Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanı

MEB Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Hizmetleri Daire Başkanı

Turkcell Yönetim Direktörü

Kahramanmaraş İş Milli Eğitim Müdürü

Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı

KPSS'DEN HSYK SINAVINA KADAR UZANAN SUÇLAR

Gazeteci Timur Soykan’ın aktardığına göre, örgüt lideri olarak adlandırılan Ziya Kadiroğlu, daha önce de benzer suçlamalarla yargı önüne çıkmış. Kendi ifadesinde, "2010-2016 arasında KPSS çetesi kapsamında örgüt lideri olarak yargılandım. KPSS, ALES, YDS, ÖSS, HSYK sınavında sorularını aldığım ve başkası yerine joker elemanı sınava sokmam iddialarıyla ilgili hakkımda işlem yapıldı" diyen örgüt lideri Kadiroğlu resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılandığı bir dosyada da işlediği suçların kabul edildiği ancak beraat edildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi