6 Şubat Depremini Rant Kapısına Çevirdiler! Ölen Avukatların Kayıtları Silindi, Yerlerine Sahte Mezunlar Yazıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında, çete üyelerinin depremde yaşamını yitiren avukatlara ait üniversite kayıtlarını sistemden sildiği ve onların yerine hukuk fakültesi mezuniyeti almak isteyen kişileri kaydettikleri ortaya çıktı.

E-DEVLET'TE GÖRÜNÜYOR

Mayıs ayında 134 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamede, çok sayıda devlet kurumu yöneticisinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte lise, üniversite diplomaları ve ehliyet düzenlendiği iddia edildi. Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianameyle 65 kişi daha davaya dahil edildi. İddialara göre, ölen avukatların kayıtları silinerek yerlerine usulsüz mezuniyet isteyen kişilerin bilgileri eklendi. Bu sahte mezuniyetlerin e-Devlet sisteminde görüntülenebildiği belirtildi.

‘DİPLOMA KAYDINI SİLMEK İÇİN 150 BİN LİRA İSTEDİ’

İddianamede yer alan bilgilere göre, örgüt üyelerinden Zeynep Karacan bir müteahhit olan Osman Ulunç ile ofis kiralama sürecinde tanıştı. Kendini öğretmen olarak tanıtan Karacan, MEB onaylı belge ve diplomalar düzenleyebildiğini öne sürdü ve Ulunç’a da bazı belgeleri sağlayabileceğini söyledi. Ulunç, muhasebe alanında kendini geliştirmek amacıyla bu eğitimlere’ katılmak istedi. Karacan ise eğitimlerin online olduğunu belirterek Ulunç’tan e-Devlet şifresini istedi. Ancak ofis anlaşması iptal edilince Karacan, Ulunç’u arayarak onun adına bir üniversite diploması düzenlediğini ve bu bilginin e-Devlet'te görülebileceğini aktardı. Ulunç’un kaydı sildirmek istemesi üzerine Karacan, bu işlem için 150 bin TL talep etti. Ulunç’un tepki göstermesi üzerine Karacan’ın, ‘Şaka yaptım’, dediği aktarıldı.

80 BİN TL’YE TIBBİ SEKRETERLİK DİPLOMASI

İddianamede ifadesi bulunan Nursel Tanju, 2023 yılında sosyal medyada karşılaştığı bir bağlantı aracılığıyla çeteyle iletişime geçtiğini anlattı. Hostes veya özel güvenlik görevlisi olmak isteyen Tanju’ya, lise diploması, çeşitli sertifikalar ve tıbbi sekreterlik mezuniyeti dahil birçok belge için 70 ila 80 bin TL arasında ücret teklif edildi. Bu parayı Zeynep Karacan’ın banka hesabına aktardığını belirten Tanju, online eğitim bağlantılarıyla sınavlara katıldığını, ardından da e-Devlet sistemine tıbbi sekreterlik mezuniyetinin işlendiğini ifade etti.

SORUŞTURMA HAKKINDA

Sahte diploma ağına yönelik ilk dava geçtiğimiz mayısta açıldı ve 134 kişi hakkında işlem başlatıldı. Temmuzda tamamlanan ek iddianameyle birlikte şüpheli sayısı 199’a çıktı. İddianamelere göre, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Zeynep Karacan gibi isimlerin organizasyonun kilit noktalarında yer aldığı belirtildi. İlk iddianamede Milli Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü mağdurlar arasında yer alırken, ikinci dosyada ise BTK Başkanı, YÖK’ten yetkililer ve 14 farklı üniversitenin öğrenci işleri birimlerinde görev yapan personelin e-imzalarının yasa dışı yollarla ele geçirildiği tespit edildi.

Kaynak: İHA