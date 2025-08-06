'Terörsüz Türkiye' Süreci... Komisyonun İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu! Gizlilik Kararı Alındı, Üç İsim Davet Edildi

PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ikinci toplantısını 8 Ağustos'ta yapacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın davet edildiği toplantıda gizlilik esas alınacak.

Eda Narin Eda Narin
'Terörsüz Türkiye' Süreci... Komisyonun İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu! Gizlilik Kararı Alındı, Üç İsim Davet Edildi
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Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından, bu süreçte gerekli yasal düzenlemeleri hazırlamak üzere TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün ilk toplantısını yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, komisyonda yer alan siyasi parti temsilcileri görüşlerini paylaştı. Yaklaşık sekiz saat süren toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

Komisyonda, AKP’den 21, CHP’den 10, DEM Parti’den 4, MHP’den 4, Yeni Yol Grubu’ndan 3, HÜDA PAR’dan 1, Yeniden Refah Partisi’nden 1, TİP’ten 1, EMEP’ten 1, Demokratik Sol Parti’den 1 ve Demokrat Parti’den 1 milletvekili yer alıyor. İYİ Parti ise komisyona katılmama kararı aldı.

Toplantıda, TBMM Başkanlığı’nın sunduğu çalışma usul ve esaslarına ilişkin taslak ele alındı. Bazı maddelere üyelerin itirazları üzerine değişiklikler yapılarak taslak kabul edildi. Komisyonun adı da bu toplantıda “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” olarak belirlendi.

'Terörsüz Türkiye' Süreci... Komisyonun İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu! Gizlilik Kararı Alındı, Üç İsim Davet Edildi - Resim : 1

BAKANLAR VE MİT BAŞKANI KOMİSYONU BİLGİLENDİRECEK

TBMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, komisyon 8 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te yeniden toplanacak. Bu toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın davet edildi. Bakanlar ve Kalın, kurumları adına yürütülen çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirecek. Toplantının, usul ve esaslarda yer alan “kapalı toplantıların tutanaklarının gizli tutulacağı” maddesi gereği basına kapalı olacağı ve tutanakların gizli kalacağı belirtildi.

KOMİSYONUN GÜNDEMİ VE ÇALIŞMA PLANI NE OLACAK?

Komisyon, PKK’nın fesih kararı ve silah bırakma sürecinde gerekli yasal düzenlemeleri belirlemek için çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda, Terörle Mücadele Yasası, Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Yasası gibi kanunlarda yapılması gereken değişiklikler ele alınacak. Komisyon, ağustos ve eylül ayları boyunca istişarelerde bulunarak ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri tespit edecek ve kanun teklifi taslakları hazırlayacak. Bu önerilerin, TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasıyla yasa tekliflerine dönüştürülmesi planlanıyor. Hazırlanan taslaklar, ilgili ihtisas komisyonlarında görüşülerek yasalaşma sürecine girecek.

Komisyon, aynı zamanda kamuoyunu çalışmalar hakkında bilgilendirmeyi de hedefliyor. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve toplumsal uzlaşıyı destekleyecek adımların atılması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

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