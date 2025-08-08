Ankara'yı Sallayan 'Zam' İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan Küplere Bindi, Araya Eski Bakan Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği, aylarca süren görüşmeler sonunda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) imzalandı. Türk-İş ve Hak-İş ile Hükümet arasında imzalanan bu protokolle kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam aldı. Bu tepki çeken zam oranına gelene kadar süreçte büyük kriz yaşandı.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından uzlaşma sağlandığı yönünde açıklanan teklif, ekonomi yönetiminin devreye girmesiyle geri çekildi. Hükümetin kabul ettiğini açıkladığı teklifi geri çekmesi şok etkisi yaratırken, Nefes gazetesinden Nuray Babacan, konuyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı kendi köşesinde kaleme aldı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

TÜRK-İŞ ERDOĞAN İLE ANLAŞTI

Nuray Babacan'ın aktardığına göre, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerin tıkandığı noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gitti ve zammın 2025 yılının tümü için yüzde 24 olarak verilen revize edilmesini istedi. Atalay'ın "İkinci altı ay için bu teklife gerçekleşen enflasyon eklenemez mi” diye sorduğu ve Erdoğan'ın kabul ettiği belirtildi. Bu gelişme ışığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kamuoyuna yeni teklifi 24 artı 16.67 olarak açıkladı.

İddiaya göre, bu rakamları televizyon ekranından öğrenen ekonomi yönetimi çok öfkelendi ve hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunun mümkün olamayacağına karar verdi. Cevdet Yılmaz, teklifin geri çekilmesi sonrasında Türk-İş Başkanı ile gergin bir görüşme yaptı ve yine iddiaya göre Çalışma Bakanı “Ben emir kuluyum” diyerek anlaşmadan çekildi.

Eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik

ESKİ BAKANI ARADILAR

Gerginliğin tırmanmasıyla AKP yöneticileri, memleketinde tatil yapan eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e ulaşarak sorunu çözmesini istedi. Faruk Çelik de apar topar Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Toplu sözleşme görüşmelerinde sorun yaşanıyor, çözüm bulmak lazım” dedi. Cumhurbaşkanı ise bu duruma öfkelenerek “Herkes başka bir şey anlatıyor. Hepiniz ayrı şey anlatıyorsunuz. Ne olacaksa olsun, nereye gidecekse gitsin” şeklinde bir yanıt verdi.

Olayın grev ertelemesine gideceğini anlayan Çelik, hızlı bir mekik diplomasisi yürüterek önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşüyor ardından da sendikalarla gece yarılarına kadar süren görüşmeler başlıyor. Faruk Çelik ve Cevdet Yılmaz'in süreç yönetiminde taraflar geç saatlerde uzlaşarak anlaşmaya paraf attı.

Kaynak: Nefes Gazetesi