'Adalet' İçin Adana'dan Yola Çıktılar, Ankara'ya Ulaştılar... İstikamet Silivri

CHP’li 9 genç, “Adana’dan Silivri’ye Özgürlük” sloganıyla başlattıkları yürüyüşte 16’ncı günde Ankara’ya ulaştı. 488 kilometre yol kateden gençler, siyasi tutsaklar, adalet arayanlar ve toplumsal sorunlar için Silivri Cezaevi’ne kadar yürümeye kararlı.

Adana’dan yola çıkan CHP’li 9 genç, “Adana’dan Silivri’ye Özgürlük” yürüyüşünün 16’ncı gününde Ankara il sınırına ulaştı. 9 Ağustos’ta başlayan ve Türk siyasi tarihindeki en uzun yürüyüşlerden biri olarak nitelendirilen bu eylemde, gençler 488 kilometre yol katetti. CHP Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Serhat Toprakaltı ve CHP Sarıçam Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Narbunoğlu öncülüğündeki grup, adalet ve özgürlük talep ediyor.

Serhat Toprakaltı, yürüyüşün amacını şu sözlerle özetledi:

"Siyasi tutsak belediye başkanlarımız için, yatağa aç giren çocuklar için, atanamayan öğretmenler, hakkını alamayan emekliler, çiftçiler ve bu ülkede adalet arayan herkes için yürüyoruz. Fiziksel olarak yorgunuz, ancak geçtiğimiz yerlerde halkın sıcak ilgisi ve misafirperverliği tüm yorgunluğumuzu unutturuyor."

CHP Sarıçam Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Narbunoğlu ise yürüyüşün tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı:

"Bu, Türk siyasi tarihindeki en uzun yürüyüşlerden biri. Ülkemize adalet ve özgürlük gelene kadar kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz."

CHP’li gençler, 37 gün sürecek yürüyüşlerini Silivri Cezaevi’nde tamamlamayı hedefliyor.

