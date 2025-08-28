TÜİK Açıkladı... Ekonomik Güven Endeksi 5 Ayın En Yüksek Seviyesinde

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 97,9 seviyesine çıktı. Böylece ekonomik güven güven endeksi son 5 aydaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Son Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, temmuz ayında 96,3 iken ağustosta yüzde 1,7 artarak 97,9 oldu. Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 yükselişle 84,3'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,7 artışla 100,6 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 artışla 111,1 oldu.

TÜİK Açıkladı... Ekonomik Güven Endeksi 5 Ayın En Yüksek Seviyesinde - Resim : 1

12 AYLIK SÜREÇ İÇİN BEKLENTİ DÜŞTÜ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 yükselişle 108,8 olurken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4 düşüşle 85,3 değerini aldı.

Diğer yandan, tüketici güven endeksinin alt endekslerinden biri olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, 2025'in en düşük seviyesini gördü.

TÜİK Açıkladı... Ekonomik Güven Endeksi 5 Ayın En Yüksek Seviyesinde - Resim : 2

Kaynak: AA

Güven Endeksi TÜİK
Son Güncelleme:
