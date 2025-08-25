Merkez Bankası Açıkladı: Reel Kesim Güven Endeksi Belli Oldu

Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta 0,4 puan artarak 100,6’ya çıktı. Üretim hacminde artış öne çıkarken, ihracat ve iç piyasa siparişlerinde beklentiler zayıfladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 100,6 seviyesine çıktı. İş dünyasının beklentilerinde kısmi iyileşme gözlendi.

REEL KESİM GÜVENİNDE POZİTİF SEYİR

Merkez Bankası’nın, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1832 iş yerinin yanıtlarına dayalı hazırladığı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, reel kesimde güven artışı kaydedildi. Ağustosta endeks 100,6’ya çıkarken, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi de 1,7 puan yükselişle aynı seviyeye ulaştı.

SİPARİŞLER VE STOKLARDA DEĞİŞİM

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde üretim hacminde artış bildirenlerin oranı yükseldi. İhracat siparişlerinde azalış yönündeki eğilim güçlenirken, iç piyasa siparişlerindeki azalma ise bir miktar zayıfladı. Mevcut siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki görüşler artarken, stok seviyeleri konusunda ise “normallerin üzerinde” diyenler azalırken “normallerin altında” değerlendirmeleri öne çıktı.

BEKLENTİLERDE ZAYIFLAMA

Önümüzdeki üç aya dair üretim hacmi, ihracat ve iç piyasa siparişlerinde artış bekleyenlerin oranında azalma yaşandı. Aynı şekilde, sabit sermaye yatırımlarında ve istihdam beklentilerinde de önceki aya göre zayıflama görüldü.

ÜFE BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Gelecek üç ayda ortalama birim maliyetlerin artacağı yönündeki beklentiler güçlenirken, satış fiyatlarının da yükseleceği tahmin ediliyor. Öte yandan, gelecek 12 ayın sonunda yıllık ÜFE beklentisi 1,4 puan azalarak yüzde 35,4 seviyesine geriledi.

GENEL GİDİŞATTA KISMİ İYİLEŞME

Sanayi sektörünün genel gidişatına ilişkin kötümser değerlendirmelerin, bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi. Bu da reel kesimde güvenin kademeli olarak toparlanmaya başladığına işaret etti.

Kaynak: AA

